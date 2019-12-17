Самая старая пара в мире раскрыла секрет крепких отношений

Супруги из США отпраздновали 80-летнюю годовщину свадьбы

Супруги из США отпраздновали 80-летнюю годовщину свадьбы Фото: Katarina Šikuljak / Unsplash

106-летний Джон и 105-летняя Шарлотта Хендерсоны из США считаются старейшей супружеской парой в мире. На днях они отпраздновала 80-летнюю годовщину свадьбы. Секретом долголетия американцы назвали умеренность: так, они правильно питаются и много не пьют, а Джон Хендерсон до сих пор занимается в спортзале, передает The Washington Post.

В честь годовщины Джон прокатил Шарлотт на двухместном автомобиле 1920 года выпуска и подарил ей букет цветов, повторив события их первого свидания. Супруги отметили этот памятный день в кругу семьи и близких, просматривая слайд-шоу с фотографиями пары за эти годы.

Не считая небольшого снижения слуха, оба супруга находятся в отличном состоянии, пишет издание. Иногда им говорили, что это из-за того, что у них не было детей, в шутку сказал Хендерсон. По его словам, его любимым изобретением, которое он застал при жизни, помимо реактивного двигателя, является телевидение.

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"Они замечательная пара и пример очень счастливых людей в отношениях – они рады быть рядом друг с другом, путешествовать вместе и просто жить", – рассказывает двоюродный внук супругов Джейсон Фри.

Джон и Шарлотта познакомились во время учебы в Техасском университете в 1934 году и спустя пять лет поженились. К 16 декабря суммарный возраст пары достиг 211 лет и 175 дней. Однако мировой рекорд по продолжительности брака принадлежит другой паре – Зельмире и Герберту Фишерам. Они поженились в возрасте 19 и 17 лет соответственно и были вместе 86 лет и 290 дней, до смерти супруга в 2011 году.

Напомним, 90-летняя Норма и 92-летний Фрэнсис Плателли из Австралии прожили в браке 70 лет и умерла в один день.

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