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"Самая толстая кошка" из-за сложного характера поменяла четыре семьи

Животное весило более сими килограммов, говорят ветеринары

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:19
Кошку четыре раза возвращали в приют Фото: woodsidesanctuary
Кошку четыре раза возвращали в приют
Фото: woodsidesanctuary

Самая толстая кошка Великобритании по кличке Митси на днях снова вернули в приют для животных. Несмотря на несколько попыток найти питомцу хозяев, ее уже четвертый раз подряд возвращают обратно, сообщает The Daily Mail.

По словам сотрудников приюта, кошке нужен дом, где нет детей, также она плохо ладит с другими животными. "Она немного сварливая девушка, но с потерей веса и обретением дома все может измениться", – рассказывают сотрудники приюта.

К ветеринарам кошка поступила в 2017 году, тогда она весила 16 фунтов (более семи килограммов), что почти вдвое больше нормы. После того как Митси похудела, ей нашли хозяина, но он вскоре отказался от нее. Позже кошку, которой сейчас около восьми лет, возвращали в приют еще трижды. Ветеринары подчеркивают, что постоянная смена места жительства негативно сказывается на состоянии животного.

Напомним, ранее домашний кот ловко отправил в нокаут морского котика. На кадрах, опубликованных в YouTube, видно, как проходящий мимо морского обитателя кот неожиданно наносит несколько ударов лапой по морде тюленя.

Кроме того мы писали, что в сети набирает популярность видео с домашним котом в главной роли, который загнал на дерево медвежонка. Также смотрите видео, как коты в Японии реагируют на приближающееся землетрясение.  

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Источник: Сегодня
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