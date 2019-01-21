"Самая толстая кошка" из-за сложного характера поменяла четыре семьи

Животное весило более сими килограммов, говорят ветеринары

Кошку четыре раза возвращали в приют Фото: woodsidesanctuary

Самая толстая кошка Великобритании по кличке Митси на днях снова вернули в приют для животных. Несмотря на несколько попыток найти питомцу хозяев, ее уже четвертый раз подряд возвращают обратно, сообщает The Daily Mail.

По словам сотрудников приюта, кошке нужен дом, где нет детей, также она плохо ладит с другими животными. "Она немного сварливая девушка, но с потерей веса и обретением дома все может измениться", – рассказывают сотрудники приюта.

К ветеринарам кошка поступила в 2017 году, тогда она весила 16 фунтов (более семи килограммов), что почти вдвое больше нормы. После того как Митси похудела, ей нашли хозяина, но он вскоре отказался от нее. Позже кошку, которой сейчас около восьми лет, возвращали в приют еще трижды. Ветеринары подчеркивают, что постоянная смена места жительства негативно сказывается на состоянии животного.

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