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Самого маленького человека на планете показали на фото

Мужчина заявил, что хочет, чтобы люди видели его таким, какой он есть

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:05

72-сантиметровый Эдвард Ниньо Эрнандес из Колумбии получил сертификат Книги рекордов Гиннесса как самый низкорослый человек в мире. Мужчина заявил, что хочет, чтобы люди видели его таким, какой он есть, – малого роста, но с большим сердцем. Об этом пишет таблоид The Sun.

"Самый низкий человек в мире отвоевал титул в Книге рекордов Гиннесса. Это произошло через 10 лет после того, как он впервые получил это звание. Рост 34-летнего колумбийца Эдварда Ниньо Эрнандеса – всего 72,1 сантиметра", – отмечается в сообщении.

Эдвард Ниньо Эрнандес получает сертификат Книги рекордов Гиннесса
Фото: Guinness World Record

Мужчина впервые был удостоен звания самого маленького человека на планете в 2010 году. Однако вскоре этот титул у него отобрал житель Непала Хагендра Тапа Магар, рост которого составлял всего 66 сантиметров. Потом рекордсменом стал непалец Чандра Баадура Данг ростом 54 сантиметра. В 2015 году он умер, и титул вернулся к Хангедре, который, в свою очередь, скончался в январе 2020 года. Таким образом, рекорд снова принадлежит Эрнандесу.

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"Я могу достичь всего, чего хочу. Все возможно. Размер и рост не имеют значения!" – рассказывает рекордсмен.

Напомним, ранее мы писали о жителе Берлина Ларсе Мотце, который попал в Книгу рекордов Гиннесса как подросток с самым большим размером ноги – 16-летнему молодому человеку нужны ботинки 57-го размера.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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