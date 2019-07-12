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Самолет экстренно сел из-за хаоса на борту: подробности инцидента

В лайнере авиакомпании Air Canada находились 269 пассажиров и 15 членов экипажа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:44
Самолет Boeing 777-200 сел из-за сильной турбулентности
Самолет Boeing 777-200 сел из-за сильной турбулентности
Фото: Pixabay

Выполнявший регулярный рейс Ванкувер – Сидней пассажирский Boeing 777-200 авиакомпании Air Canada совершил аварийную посадку из-за сильной турбулентности спустя два часа после взлета. На борту лайнера находились 269 пассажиров и 15 членов экипажа. Не менее 35 человек получили травмы, при этом характер повреждений не уточняется, сообщает телеканал CBС. 

После форс-мажорной ситуации самолет был перенаправлен на посадку в аэропорт Гонолулу (Гавайи), где его встречала бригада спасателей и медиков. Пассажирам авиакомпании предоставили проживание в отеле до тех пор, пока не будет организован новый рейс в Австралию. 

Смотрите видео: в "Шереметьево" экстренно сел пассажирский самолет


"Это произошло буквально за секунду, но этого времени было достаточно, чтобы увидеть, как всех подбросило в воздух. Некоторые люди, которые не были пристегнуты, сильно ударились головой о багажный отсек самолета", – рассказала одна из пассажирок самолета. По словам другого свидетеля, несколько бортпроводниц ударились о потолок борта. Он описал произошедшее как хаос.

Напомним, что в прошлом году при посадке в аэропорту Буон Ма Туот во Вьетнаме самолет Airbus A321neo авиакомпании VietJet потерял оба колеса передней стойки шасси. Любопытно, что самолет был практически новым и поступил в авиапарк лишь за две недели до инцидента. Ранее в Одессе самолет совершил экстренную посадку из-за "минирования"

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