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Самолет экстренно сел из-за пассажира, снявшего штаны с бортпроводника

Невменяемый мужчина перебрал с алкоголем, утверждают очевидцы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:16
Самолет совершил экстренную посадку из-за дебошира
Самолет совершил экстренную посадку из-за дебошира
Фото: Depositphotos

На рейсе Лос-Анджелес – Чикаго авиакомпании American Airlines произошел курьезный инцидент. Один из пассажиров устроил дебош и снял штаны с бортпроводника, который попытался его успокоить. Из-за скандала лайнер совершил экстренную посадку. Об этом сообщает The Sun.

По словам очевидцев, невменяемый мужчина перебрал с алкоголем, после чего принялся пинать кресла соседей. Когда член экипажа пытался остановить пассажира, он ударил его, а затем стянул с него брюки.

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Пилот решил посадить самолет в Нью-Мексико, чтобы передать нарушителя полиции. Когда его выводили из лайнера, путешествовавшая с ним девушка продолжала нецензурно бранить стражей порядка.

Из-за задержки прибытия многие попутчики дебошира пожаловались на пропущенные стыковочные рейсы.

Напомним, пенсионерку назвали худшей пассажиркой после того, как она напилась водки и устроила дебош на борту португальской авиакомпании TAP.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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