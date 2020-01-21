Самолет экстренно сел из-за пассажира, снявшего штаны с бортпроводника

Невменяемый мужчина перебрал с алкоголем, утверждают очевидцы

Самолет совершил экстренную посадку из-за дебошира Фото: Depositphotos

На рейсе Лос-Анджелес – Чикаго авиакомпании American Airlines произошел курьезный инцидент. Один из пассажиров устроил дебош и снял штаны с бортпроводника, который попытался его успокоить. Из-за скандала лайнер совершил экстренную посадку. Об этом сообщает The Sun.

По словам очевидцев, невменяемый мужчина перебрал с алкоголем, после чего принялся пинать кресла соседей. Когда член экипажа пытался остановить пассажира, он ударил его, а затем стянул с него брюки.

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Пилот решил посадить самолет в Нью-Мексико, чтобы передать нарушителя полиции. Когда его выводили из лайнера, путешествовавшая с ним девушка продолжала нецензурно бранить стражей порядка.

Из-за задержки прибытия многие попутчики дебошира пожаловались на пропущенные стыковочные рейсы.

Напомним, пенсионерку назвали худшей пассажиркой после того, как она напилась водки и устроила дебош на борту португальской авиакомпании TAP.

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