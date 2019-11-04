Самолет нарисовал в небе сам себя: невероятное видео

Больше приземлившийся Boeing 747 в воздух не поднимется

Израильский Boeing 747 в свой последний рейс нарисовал себя в небе Фото: Pixabay

Boeing 747 израильской авиакомпании El Al Airlines совершил последний рейс, во время которого нарисовал в небе свой же силуэт. Прямую трансляцию авиакомпания вела у себя на странице в Facebook.

"Захватывающее событие: Джамбо рисует Джамбо", – делятся в Instagram представители El Al Airlines и демонстрируют мастерство своих пилотов.

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Boeing 747 вылетел из Рима около одиннадцати утра в воскресенье, 3 ноября. Перед посадкой в Тель-Авив командир воздушного судна ушел с привычного маршрута и практически филигранно изобразил над Средиземным морем самолет. По данным Flightradar, это продлило перелет на час.

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Больше приземлившийся Boeing 747 в воздух не поднимется. Он был последним из "Джамбо Джетов" в авиапарке перевозчика. В "Эль Аль" использовали различные модели серии 48 лет, но признали, что свое 747-е отслужили, их меняют на Boeing 787.

Напомним, служащие базы ВМС США "Уидби Айелнд" во время учений начертили нарисованных в дневном небе над городом Омак форму мужских гениталий.

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