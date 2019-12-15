Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Самолет с пассажирами упал на загруженную машинами трассу: видео

Появилась первая информация о пострадавших

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:57

Воздушное судно Piper PA-34 с двумя людьми на борту совершило аварийную посадку и приземлилось примерно в трех километрах от взлетно-посадочной полосы в американском аэропорту Дир Вэлли (Финикс, штат Аризона). Причины произошедшего пока неизвестны, пишет сайт Daily Mail.

Самолет упал в районе местного автопарка, отмечает издание. Затем он выкатился на оживленную трассу, повредил несколько транспортных средств, оказавшихся на его пути, и остановился в середине проезжей части.

Смотрите видео: пассажир самолета, совершившего экстренную посадку, снял панику на борту

Городское управление Федеральной авиационной администрации США устанавливает обстоятельства случившегося. В результате инцидента пострадали находившиеся на борту 48-летний пилот и 42-летний пассажир, а также оказались повреждены фюзеляж летательного аппарата и одно крыло.

Напомним, ранее пассажиры сняли на видео посадку горящего самолета. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, как вести себя при экстренной посадке самолета: главные правила.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Ремонт самолета с помощью скотча напугал пассажиров: фото Мать раздала в самолете 200 пакетиков: этот поступок заставил многих заплакать SkyUp запустит два рейса из Одессы: цены на билеты Самолет премьер-министра Канады Трюдо вышел из строя
видео США самолет посадка невероятное происшествия
Реклама

Новости партнеров

Девушка дня. У Александра Зубкова невероятно красивая невеста!
Девушка дня. У Александра Зубкова невероятно красивая невеста!
Роскошь бытия: Камалия показала свой дом и идеальную семью
Роскошь бытия: Камалия показала свой дом и идеальную семью
​Эти продукты «забирают» молодость
​Эти продукты «забирают» молодость
Лорак таємно повернулася до України: сльози текли струмком
Лорак таємно повернулася до України: сльози текли струмком
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 17:28Food

Самый вкусный и полезный салат: рецепт от Светланы Фус

Вчера, 08:23Fun

Щенок чуть не убил хозяйку, лизнув ей ногу

13 декабряFun

День Андрея Первозванного 2019: что ни в коем случае нельзя делать

13 декабряFun

13 декабря: какой праздник, что нельзя делать и как провести день

13 декабряEvents

Пятница 13: приметы и ритуалы мистического дня

13 декабряПсихология

Что ждать от 2020 года: прогноз нумеролога

13 декабряШоу-бизнес

"Вся Украина будет наша": скандал с "Мисс Львов 2018" получил продолжение

13 декабряFun

Кобра-мутант с двумя головами удивила работника лесного хозяйства: фото

13 декабряFun

Поздравления с днем Андрея Первозванного: картинки, открытки, стихи и смс

13 декабряFun

День Андрея Первозванного: история, традиции и приметы

13 декабряEvents

День ангела Андрея: душевные поздравления и стихи

12 декабряШоу-бизнес

Отрезала волосы: экс-невеста Владимира Кличко решилась на кардинальные изменения

12 декабряFun

Гадания на Андрея 13 декабря 2019: как узнать имя суженого

12 декабряШоу-бизнес

74-летний Евгений Петросян резко высказался о свадьбе с молодой помощницей

12 декабряWellness

Посуда может быть опасной для здоровья и провоцировать онкологию

12 декабряFun

Стоит 25 тысяч долларов: уютное жилье для четырех человек показали на видео

Новости партнеров

Кто бы мог подумать: названа новая причина инфарктов и инсультов
Кто бы мог подумать: названа новая причина инфарктов и инсультов
Стилисты дали советы, как не выглядеть дешево и вульгарно
Стилисты дали советы, как не выглядеть дешево и вульгарно
Почему спать днем полезно для здоровья: исследование ученых
Почему спать днем полезно для здоровья: исследование ученых
Без боли в спине: простые упражнения для здорового позвоночника
Без боли в спине: простые упражнения для здорового позвоночника
Как предотвратить рак: назван способ
Как предотвратить рак: назван способ
Велосипедистка дня: косметолог и фанатка mtb прекрасная Патриция
Велосипедистка дня: косметолог и фанатка mtb прекрасная Патриция
«Мисс Вселенная 2019»: в США выбрали самую красивую девушку мира
«Мисс Вселенная 2019»: в США выбрали самую красивую девушку мира
Сидячий образ жизни смертельно опасен, - ученые
Сидячий образ жизни смертельно опасен, - ученые