Самолет с пассажирами упал на загруженную машинами трассу: видео

Появилась первая информация о пострадавших

Воздушное судно Piper PA-34 с двумя людьми на борту совершило аварийную посадку и приземлилось примерно в трех километрах от взлетно-посадочной полосы в американском аэропорту Дир Вэлли (Финикс, штат Аризона). Причины произошедшего пока неизвестны, пишет сайт Daily Mail.

Самолет упал в районе местного автопарка, отмечает издание. Затем он выкатился на оживленную трассу, повредил несколько транспортных средств, оказавшихся на его пути, и остановился в середине проезжей части.

Смотрите видео: пассажир самолета, совершившего экстренную посадку, снял панику на борту

Городское управление Федеральной авиационной администрации США устанавливает обстоятельства случившегося. В результате инцидента пострадали находившиеся на борту 48-летний пилот и 42-летний пассажир, а также оказались повреждены фюзеляж летательного аппарата и одно крыло.

Напомним, ранее пассажиры сняли на видео посадку горящего самолета. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, как вести себя при экстренной посадке самолета: главные правила.

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