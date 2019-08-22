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Самоуверенная красотка в метро стала звездой сети: видео

Девушка в обтягивающем черном платье и в туфлях на каблуках красовалась перед камерой смартфона

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:26
Девушка сделала сексуальное фото в вагоне Фото: twitter.com/jessiica_george
Девушка сделала сексуальное фото в вагоне
Фото: twitter.com/jessiica_george

Красующаяся перед камерой смартфона девушка в нью-йоркском метро стала звездой сети после того, как видео с ее участием опубликовал на своей странице в Twitter пользователь под ником Бен Яр. Публикация стала вирусной и собрала миллионы просмотров и сотни тысяч лайков.

На видео показано, как девушка в обтягивающем черном платье и в туфлях на каблуках красуется перед камерой смартфона, который она поставила на сиденье в вагоне метро. Вокруг нее сидят пассажиры и следят за происходящим.

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"Я бы все отдала за такую самоуверенность, как у нее", "Теперь она моя королева", "Вести себя так на глазах у посторонних – это мощно. Я бы никогда не осмелился на такое", – признавались другие пользователи сети. 

Любопытно, что героиня видео, Джессика Джордж, выложила 18 августа полученные фотографии в своем Twitter-аккаунте, прикрепила ссылку на пост Яра и написала: "Спасибо, мистер". После просочившейся в сеть записи у девушки возросло число подписчиков, юзеры восхитились ее уверенностью в себе.

Ранее "Сегодня" писали, что в Instagram-аккаунте h_kharkov появился снятый очевидцами курьезный ролик, на котором показана жительница Харькова, танцующая в фонтане. Кроме этого, мы рассказывали, как сотрудник аэропорта станцевал на взлетной полосе

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Источник: Сегодня
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