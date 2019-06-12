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"Самую большую кошку в мире" запечатлели на видео

Хищник достигает 319 килограммов, а разгоняться он способен до 60 километров в час

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:21
Лигр
Лигр
Фото: Pikabu

Американец Майкл Холстон из города Мертл-Бич, штат Южная Каролина (США), показал на видео прогулку огромного лигра (гибрид между львом-самцом и тигрицей-самкой) по кличке Аполлон. Соответствующий ролик опубликован на YouTube, пишет таблоид The Sun.

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Как сообщает издание, по весу хищник достигает 319 килограммов, а разгоняться он способен до 60 километров в час. Холстон уверен, что это "самая большая кошка в мире".

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Опубликованное мужчиной видео на YouTube уже набрало 102 тысячи просмотров. В комментариях пользователи сравнили животное с доисторическим саблезубым тигром, вымершим около 42 тысяч лет назад.

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Лигр – крупнейший представитель семейства кошачьих, существующих в настоящее время. Лигр может достигать в длину четырех и более метров, а его вес превышает 300 килограммов. 

Напомним, в сети появилось видео эпической схватки львицы с буйволом. Кроме этого, "Сегодня" писали, что во Франции лев напал на дрессировщика: мужчине делали операцию пять часов.

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