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"Самую красивую официантку" сняли на видео

Туристы часто посещают закусочную, чтобы полюбоваться красотой девушки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:13
Найдена "самая красивая официантка Тайваня" Фото: ELEVATE от Pexels
Найдена "самая красивая официантка Тайваня"
Фото: ELEVATE от Pexels

36-летняя жительница Тайваня Цзоу Руо Ян вышла помогать родителям в гриль-баре и проснулась звездой. Пока девушка готовила барбекю, один из особо внимательных туристов снял ее на видео. Ролик набрал 21 тысячу просмотров и стал вирусным.

Девушка стала местной "достопримечательностью", и туристы толпами стекаются к закусочной, чтобы в очередной раз полюбоваться такой красотой. Руо даже нарекли "богиней", "королевой барбекю" и "самой красивой официанткой Тайваня".

При этом Руо можно и не застать на рабочем месте. Основным занятием для нее все же остается модельный бизнес.

Напомним, показали фото "самой красивой учительницы". Студенты из Тайваня запечатлели на фото 28-летнюю преподавательницу авторского права в Институте науки технологий. Очаровательную девушку зовут Чэн Цзя-вэнь. Кроме этого, мы писали, что опубликовано фото "самой красивой продавщицы".

Также мы писали, что новый "самый красивый преступник" дебютировал на неделе моды в Нью-Йорке. Темнокожий красавчик с врожденной гетерохромией прошелся по подиуму Helmut Lang в черном пиджаке, килте и кожаных ботинках.

Смотрите видео: на женском конкурсе красоты в Казахстане чуть не победил парень

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Источник: Сегодня
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