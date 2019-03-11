"Самую красивую официантку" сняли на видео

Туристы часто посещают закусочную, чтобы полюбоваться красотой девушки

Найдена "самая красивая официантка Тайваня" Фото: ELEVATE от Pexels

36-летняя жительница Тайваня Цзоу Руо Ян вышла помогать родителям в гриль-баре и проснулась звездой. Пока девушка готовила барбекю, один из особо внимательных туристов снял ее на видео. Ролик набрал 21 тысячу просмотров и стал вирусным.

Девушка стала местной "достопримечательностью", и туристы толпами стекаются к закусочной, чтобы в очередной раз полюбоваться такой красотой. Руо даже нарекли "богиней", "королевой барбекю" и "самой красивой официанткой Тайваня".

При этом Руо можно и не застать на рабочем месте. Основным занятием для нее все же остается модельный бизнес.

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