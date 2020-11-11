Маски, антисептики и термометры. Предлагаем 15 лучших антивирусных товаров на распродаже AliExpress

Сегодня интернет-площадка предлагает огромные скидки

11 ноября отмечаем Всемирный день шопинга. Сегодня многие интернет-магазины предлагают невероятные скидки на товары. Однако запустила эту акцию AliExpress – глобальная виртуальная торговая площадка, предоставляющая возможность покупать товары в розницу и оптом, не выходя из дома.

Традиционно на AliExpress распродажа стартует 11 ноября с 10:00. Покупателям обещали скидки до 50% на бытовую технику, на компьютеры – 60%, а на товары для мам и детей – 80%. Мы проверили – и это действительно так!

Сегодня.Lifestyle рекомендуют, прежде всего, запастись самым необходимым в 2020 году – защитными масками, антисептиками, антибактериальными салфетками, портативными оксиметрами и бесконтактными инфракрасными термометрами.

Маска с персонажами из японских мультфильмов

Их можно стирать. Кроме прочего, они очень хорошо защищают от ветра и пыль.

Фото: Aliexpress

Первая цена – 57,39 грн.

Цена со скидкой 55% – 25,77 грн.

Кружевная одноразовая маска (50 шт.)

Фото: Aliexpress

Первая цена – 467,04 грн.

Цена со скидкой 63% – 172,76 грн.

Маска для детей с принтом фламинго

Фото: Aliexpress

Первая цена – 116,25 грн.

Цена со скидкой 83% – 19,62 грн.

Маска на Рождество для тех, кто очень любит собак

Фото: Aliexpress

Первая цена – 163,10 грн.

Цена со скидкой 50% – 81,40 грн.

Маска с изображением легендарного Марио

Фото: Aliexpress

Первая цена – 1 177,10 грн.

Цена со скидкой 68% – 376,56 грн.

Маска по мотивам "Звездных войн"

Фото: Aliexpress

Первая цена – 115,08 грн.

Цена со скидкой 31% – 79,35 грн.

Маска для лица "с улыбкой"

Фото: Aliexpress

Первая цена – 52,71 грн.

Цена со скидкой 53% – 24,89 грн.

Фруктовый антисептик

Фото: Aliexpress

Портативное, антибактериальное, увлажняющее средство.

Первая цена – 58,56 грн.

Цена со скидкой 32% – 39,82 грн.

Крем для рук и антисептик с экстрактом растений

Фото: Aliexpress

Первая цена – 48,31 грн.

Цена со скидкой 25% – 36,31 грн.

Антибактериальные спиртосодержащие салфетки (10 шт)

Фото: Aliexpress

Первая цена – 83,16 грн.

Цена со скидкой 31% – 57,39 грн.

Салфетки для мобильных телефонов (100 шт.)

Фото: Aliexpress

Первая цена – 191,50 грн.

Цена со скидкой 41% – 113,03 грн.

Оксиметр

Измеряет уровень насыщения крови кислородом, а также сердечный ритм.

Фото: Aliexpress

Первая цена – 458,25 грн.

Цена со скидкой 51% – 224,59 грн.

Оксиметр BOXYM

Фото: Aliexpress

Первая цена – 800,55 грн.

Цена со скидкой 64% – 288,13 грн.

Бесконтактный инфракрасный термометр

Фото: Aliexpress

Первая цена – 296,03 грн.

Цена со скидкой 22% – 231,03 грн.

Цифровой датчик температуры

Фото: Aliexpress

Первая цена – 32,79 грн.

Цена со скидкой 13% – 28,40 грн.

Напомним, ранее мы рассказывали, что можно купить на деньги, которые платят за iPhone 12 Pro.

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