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Самые модные джинсы осени 2020 года можно сделать дома: рассказываем как (видео)

Сегодня, 13:14

В бутике за эту обновку придется заплатить 22 тысячи гривен

Новый тренд осени 2020 года понравится мужчинам, которые не очень заботятся о своей одежде. Итальянский бренд Gucci выпустил джинсы с пятнами за 22 тысячи гривен. Говорят, что это последний писк моды.

Казалось бы, модников уже ничем не удивить. Вот уже несколько сезонов популярен деним с эффектом состаренности, с брызгами краски и даже следами от настоящей грязи. Впрочем, на днях известный итальянский производитель представил более экстравагантный фасон – джинсы с пятнами от травы!

Детальнее смотрите в сюжете:

Сюжет Натальи Тимуршиной
Видео: Сегодня

"Повторит этот тренд не проблема – возьмите голубые джинсы и выйдите на улицу, – рассказывает стилист Рост Дикой. – Один из способов очень простой – нужно немного потереть, а второй более сложный. Начнем с простого. Вставайте на колено и потрите. Видите? Если с первого раза не получилось, нужно пару раз сделать. Готово! Появятся зеленый цвет – это самый модный тренд!".

Скриншот: "Сегодня"

Второй совет от стилиста уже для профессионалов. Нужно с разгона проехаться по траве, как футболисты, когда забивают гол. А в финале эксперимента важно дать влажным следам подсохнуть.

"Джинсы за 22 тысячи готовы! Образ можно дополнить свитером с дырками и искусственно загрязненными кроссовками", – резюмирует Рост Дикой.

Джинсы от Gucci за 22 тысячи. Похожие можно сделать и дома
Джинсы от Gucci за 22 тысячи. Похожие можно сделать и дома
Фото: Gucci.com

"Сегодня" спросили у украинцев, хотят ли они поносить подобные джинсы. "Новая мода, новые джинсы, новые направления в моде – я за все новое", "Я видела этот тренд в интернет, но на сегодняшний день не готова купить", "У меня такие в детстве были. Нет!" – комментируют прохожие.

Ранее Сегодня.Lifestyle писали об американской компании MSCHF, которая представила кроссовки Jesus Shoes ("Обувь Иисуса"). Основой для новинки послужили кроссовки Nike Air Max 97, в подошве которых залита святая вода из реки Иордан. Модель разошлась за считанные минуты после того, как поступила в продажу.

Кроме этого, на сайте американского онлайн-ритейлера Fashion Nova появились зауженные джинсы под названием Party in the Back Skinny Jeans. Спереди они выглядят как обычные синие джинсы, однако на обратной стороне дизайнеры сделали два широких разреза.

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Источник: Сегодня
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