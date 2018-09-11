Самые модные осенние хайкинг-ботинки "взорвали" сеть

Эта обувь станет самым модным трендом на осень-2018

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Модные эксперты указали на самую необходимую мужчинам осеннюю обувь 2018 года. Об этом сообщает The Independent.

По данным издания, на показах новых осенне-зимних коллекций большинство дизайнеров поддержали новый тренд: кожаные хайкинговые ботинки.

Например, итальянский бренд мужской одежды Ermenegildo Zegna показал невысокие кожаные ботинки классической формы, а модный дом Gucci представил аналогичную модель на более массивной подошве и с фирменными красно-зелеными деталями.

Американская марка одежды и обуви для активного отдыха Timberland дополнила одну из своих моделей шерстяными вставками, а французский производитель лыж, сноубордов и экипировки для горнолыжного спорта Rossignol — ярко-красной подошвой и шнурками в тон.

Эксперты утверждают, что именно хайкинговые ботинки станут самой стильной мужской обувью сезона.

Напомним, ранее мы писали, что джинсы-стринги взорвали сеть. Новинка PrettyLittleThing вызвала ступор у поклонников бренда. Джинсы-стринги, которые марка запустила в продажу, не нашли понимания среди потенциальных покупателей. Возмущение они вылили в Twitter.

Кроме этого, сайт "Сегодня" писал о модных джинсах: ТОП-5 моделей для стильного образа.

О том, почему мода прошлого века стремительно врывается в современность, смотрите на видео ниже: