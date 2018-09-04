Самые подлые знаки зодиака: предают, ненавидят, мстят

Астрологи назвали самых злых представителей зодиакального круга

Подлые знаки зодиака – Близнецы, Лев и Козерог. Фото: pixabay

Бывают люди, у которых буквально на лице написано о негативных чертах. С ними лучше не иметь дела, и уж тем более, не рассказывать важные секреты.

Близнецы: характеристика знака зодиака

Этот человек везде и всегда берет слишком много на себя. Он попросту вычеркнет вас со своего списка общения, если вы не станете делать то, что нужно ему. В какой-то мере эгоисты и люди, которые совершенно не умеют хранить тайны.

Лев: характеристика знака зодиак

Да, с виду он может казаться идеальным другом, но стоит попасть в неординарную ситуацию, себя он всегда спасет, а вот вас – уж извините. Не стоит на него долго обижаться, просто впредь не доверяйте, ведь рано или поздно человек предаст.

Дева: характеристика знака зодиака

Люди, которые умеют быть верными и преданными, но не умеют прощать. Именно эта черта ставит их под сомнение. Если с вашей стороны был даже мелкий промах, не ждите, что Дева пригласит вас в свой дом. Если же подобное и случится, на нормальное отношение даже не надейтесь. Таким образом, они уберегают себя от последующего разочарования.

Скорпион : характеристика знака зодиака

Скорпион имеет тенденцию быть коварным для всех, кто не может справиться с его интенсивной, сильной личностью. На самом деле он может охотно идти на встречу, но, если вы не оцените его по заслугам – отношение кардинально изменится. Данные натуры всегда холодны, любят держать людей на расстоянии. И да, лучше с ними не заводить конфликтов – себе дороже.

Козерог : характеристика знака зодиака

Козероги – верные друзья, но не терпят предательства. Они, как и Девы не могут простить зла, причиненного им. Спустя годы, пожалуй, согласятся оправдать знакомого за содеянное, но навсегда оставят его в "черном списке".

Напомним, кто влюбляется быстрее всех, а кто хочет оставаться независимым. Кроме этого, мы писали, что Львы любят красивую жизнь, Козероги экономны, а Стрельцы щедры.

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