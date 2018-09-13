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Самые распространенные мифы о вине: где истоки и почему они не работают

Порошки и красители в вине, сроки и температура хранения - что правда, а что вымысел?

Существует много распространенных мифов о вине. И многие из нас абсолютно в них убеждены. Так что же все-таки считать правдой, а что вымыслом?

Евгений Сеган, бренд-амбассадор Торгового дома Inkerman, помог разобраться в истоках самых распространенных из них и объяснил, почему они не могут быть правдой.

Евгений Сеган

Вино может быть порошковым

Самый любимый и самый беспочвенный миф о вине. Причина возникновения этого мифа, скорее всего, связана порошковыми напитками, которые появились на нашем рынке в начале 90-х годов прошлого века. Возможно, вы помните разноцветные пакетики, содержимое которых можно было разбавить водой и получить апельсиновый, вишневый или клубничный напиток. Да и слоган был соответствующий: "Просто добавь воды".

"Но с винами все иначе. Чтобы сделать порошок из винограда, его пришлось бы сушить, – объяснил Евгений Сеган. – А этот процесс не так-то и прост и по затратам куда дороже, нежели веками проверенное производство вина". Да и химические вариации для такой процедуры настолько сложны, что куда легче использовать виноград. Иначе порошковое вино выйдет по цене "золотым".

Однако профессиональные виноделы и кулинары знают, что существует так называемый виноградный экстракт. Но они используют его в качестве биологически активной добавки, а не для образования порошкового вина.

Зубы и язык становятся синими от красителя

Так неужели вино с красителем? Вот уж нет. Помните себя после того, как вы съели чернику, голубику или шелковицу? Вид еще тот, не правда ли? Синими становятся и язык, и губы, и зубы. Вот только никому и в голову не придет сказать, что эти ягоды с искусственными красителями.

"Все на самом деле просто. Цвет меняется из-за антоцианов. Это те пигменты растений, которые окрашивают ягоду в разные цвета, – обратил внимание на интересную деталь Евгений Сеган. – Попадая в кислотную среду, антоцианы становятся красными. А в щелочной – синими. Поэтому при контакте со слюной вино дает вот такой синий эффект".

"Вернуть белизну эмали поможет лимонный сок или глоток белого вина, – посоветовал бренд-амбассадор. – А если вы пролили красное вино на одежду, то воспользуйтесь лимонной кислотой или уксусом. Когда пятно исчезнет, постирайте и сполосните эту вещь. И нехитрый способ избавиться от ягодного пятна – просто смочить это место кипятком. Пятно исчезнет буквально на ваших глазах".

Вино после откупорки в холодильнике может храниться долго

Отчасти это правда, потому что открытую бутылку желательно хранить в холодильнике. Но не до бесконечности – максимум несколько дней. Дело в том, что при контакте с кислородом вино портится. А если в напиток попадают еще и бактерии, то оно начинает скисать и приобретает неприятный запах. Когда мы открываем бутылку во время застолья, то контакта вина с воздухом не избежать. Выход – рассчитать объем напитка так, чтобы открытого вина оставалось как можно меньше.

"Что касается не откупоренных бутылок, то холодильник – далеко не лучшее место для его длительного хранения", – подсказал Евгений Сеган. В холодильнике – 5°C, в то время как оптимальная для хранения вина температура – 12-14°C.

Любое вино с годами становится только лучше

Это тоже лишь часть правды. Вернее, тут перепутаны причина и следствия. Не вино стало лучше оттого, что стало старше. Наоборот, оно получило возможность "повзрослеть", так как изначально было великолепным. Если вы решили приобрести вино, чтобы открыть его через несколько лет в какой-нибудь памятный день, то перед этим лучше всего посоветоваться с сомелье, какой именно напиток выбрать. Почему? "Например, полусухие и полусладкие вина не способны храниться долгое время, потому что в них содержится остаточный сахар. А вино, имеющее потенциал к развитию, неискушенному потребителю может показаться даже менее приятным, чем вино, не имеющее потенциала, но готовое к употреблению сегодня", – подвел итог бренд-амбассадор Торгового дома Inkerman.