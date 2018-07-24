Самые страшные туристические точки планеты показали на фото

Снимки опубликовал известный британский фотограф

Самые страшные места в мире назвал фотограф. Фото: Rebecca Lilith Bathory

Британский фотограф Ребекка Лилит Батори опубликовала книгу, в которую включила фотографии 100 самых устрашающих точек "темного туризма". Она отмечает, что это "наглядная практика, как и туризм в целом; вы не только чувствуете свое местоположение, но и видите его своими глазами и в большинстве случаев фотографируете его, чтобы продлить этот момент".

"Фотографии этих мест запечатлевают идеологии и ужасы, которые некоторые предпочли бы забыть навсегда", – добавила автор книги.

Самые страшные места в мире назвал фотограф. Фото: Rebecca Lilith Bathory Самые страшные места в мире назвал фотограф. Фото: Rebecca Lilith Bathory Самые страшные места в мире назвал фотограф. Фото: Rebecca Lilith Bathory Самые страшные места в мире назвал фотограф. Фото: Rebecca Lilith Bathory Самые страшные места в мире назвал фотограф. Фото: Rebecca Lilith Bathory Самые страшные места в мире назвал фотограф. Фото: Rebecca Lilith Bathory Самые страшные места в мире назвал фотограф. Фото: Rebecca Lilith Bathory Самые страшные места в мире назвал фотограф. Фото: Rebecca Lilith Bathory Самые страшные места в мире назвал фотограф. Фото: Rebecca Lilith Bathory Самые страшные места в мире назвал фотограф. Фото: Rebecca Lilith Bathory 1/10

В перечне мест значатся знаменитые парижские катакомбы, где находятся кости свыше шести миллионов человек, готический кладбищенский костел Костницы в Седлеце (Чехия), Эггенбургский склеп в Австрии, полностью построенный из человеческих костей.

Также включены немецко-фашистский концентрационный лагерь Освенцим в Польше, Восточная государственная тюрьма в Филадельфии, где узники содержались в изоляции и сходили с ума, а также украинский Чернобыль, заброшенный из-за крупнейшей катастрофы в истории атомной энергетики.

Напомним, семь загадочных мест на планете, куда никогда не попадут туристы. Кроме этого, мы писали о семи уникальных мест на планете, которые скоро исчезнут. Также сайт "Сегодня" рассказывал о пяти самых удивительных местах на планете.

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