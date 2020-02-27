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"Самый счастливый человек в мире": 37-летний мужчина 10 раз "побеждал смерть"

Приключения в жизни британца начались еще в детстве, когда он жил в ЮАР

Владимир Грисюк
Сегодня, 16:10

37-летний Уэс Грант из британского города Плимут, графство Девоншир, назван местными СМИ "самым удачливым человеком из ныне живущих" после того, как десять раз избежал смерти. Об этом сообщает издание Daily Star.

Приключения в жизни Гранта начались еще в детстве, когда он жил в ЮАР. Британец ехал на велосипеде, перелетел через руль и упал на автомобильную дорогу. Когда Гранту было 16 лет, в детском лагере он попал в пожар и так сильно обжег ноги, что ему пришлось заново учиться ходить.

Уэс Грант назван "самым счастливым человеком в мире"
Фото: SWNS
Уэс Грант назван "самым счастливым человеком в мире"
Фото: SWNS
Уэс Грант назван "самым счастливым человеком в мире"
Фото: SWNS
Уэс Грант назван "самым счастливым человеком в мире"
Фото: SWNS
Уэс Грант назван "самым счастливым человеком в мире"
Фото: SWNS
Уэс Грант назван "самым счастливым человеком в мире"
Фото: SWNS
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После этого у него началась целая череда неудач, но со счастливым финалом. Он получил серьезный ожог лица из-за загоревшегося дезодоранта, был ранен шестигранным ключом, попадал под обстрелы талибов в Афганистан в 2006 году, перенес сердечный приступ и временно лишился зрения, однако остался жив.

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В последний год карьеры морского пехотинца Грант работал инструктором на аэродроме. Он совершил около 260 прыжков с парашютом, и однажды мужчина случайно порвал две силовые стропы, находясь в воздухе, и чуть не погиб. В 2013 году британец покинул военную службу и занялся защитой судов и грузов от пиратов. Мужчину несколько раз ранили.

Сейчас Уэс занимается бодибилдингом и носит титул чемпиона страны и мира. Он переквалифицировался в сотрудника личной охраны и стал охранником знаменитостей, высокопоставленных персон и даже членов королевской семьи.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как привлечь удачу в свою жизнь: три способа от британского ученого. Кроме этого, мы писали о бездомном, который благодаря смартфону получил работу и деньги.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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