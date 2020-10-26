"Самый страшный мужчина в мире" побил два мировых рекорда (фото)

Он имплантировал в лоб "рога", перекрасил глазные яблоки и раздвоил язык

61-летний Рольф Бухгольц из города Дортмунд (Германия) побил два мировых рекорда и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Мужчину из-за необычной внешности называют "самым страшным в мире".

Эксперты Guinness World Records на канале в YouTube утверждают, что Рольф Бухгольц совершил наибольшее количество модификаций тела – 516. Помимо прочего, он имплантировал в лоб "рога", перекрасил глазные яблоки в черный цвет и раздвоил язык.

Фото: instagram.com/robuchholz

Мужчина также сделал рекордное количество пирсингов. На его теле насчитывается 453 прокола, 158 из которых в зоне губ и 37 – вокруг бровей. Интересно, что он не собирается останавливаться на достигнутом.

Свои трансформации Рольф воспринимает как хобби. Немец считает, что необычная внешность никак не отразилась на его характере. "Модификации тела поменяли меня снаружи, но не изнутри. Я остался прежним", – утверждает он.

Фото: instagram.com/robuchholz

Фото: instagram.com/robuchholz

Фото: instagram.com/robuchholz

Фото: instagram.com/robuchholz

По словам Бухгольца, изменениями внешности он увлекся в 40 лет, когда сделал первую татуировку.

Напомним, ранее мы рассказывали о 35-летнем Сильвене Хелене, которого из-за татуировок и пирсинга уволили из детского сада. На мужчину с необычной внешностью пожаловались родители трехлетнего ребенка.

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Кроме этого, 20-летняя британка Нэнси Андерсон после посещения тату-салона заразилась опасной инфекцией.

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