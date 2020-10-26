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"Самый страшный мужчина в мире" побил два мировых рекорда (фото)

Сегодня, 13:03

Он имплантировал в лоб "рога", перекрасил глазные яблоки и раздвоил язык

61-летний Рольф Бухгольц из города Дортмунд (Германия) побил два мировых рекорда и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Мужчину из-за необычной внешности называют "самым страшным в мире".

Эксперты Guinness World Records на канале в YouTube утверждают, что Рольф Бухгольц совершил наибольшее количество модификаций тела – 516. Помимо прочего, он имплантировал в лоб "рога", перекрасил глазные яблоки в черный цвет и раздвоил язык.

Фото: instagram.com/robuchholz

Мужчина также сделал рекордное количество пирсингов. На его теле насчитывается 453 прокола, 158 из которых в зоне губ и 37 – вокруг бровей. Интересно, что он не собирается останавливаться на достигнутом.

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Свои трансформации Рольф воспринимает как хобби. Немец считает, что необычная внешность никак не отразилась на его характере. "Модификации тела поменяли меня снаружи, но не изнутри. Я остался прежним", – утверждает он.

Фото: instagram.com/robuchholz
Фото: instagram.com/robuchholz
Фото: instagram.com/robuchholz
Фото: instagram.com/robuchholz

По словам Бухгольца, изменениями внешности он увлекся в 40 лет, когда сделал первую татуировку.

Напомним, ранее мы рассказывали о 35-летнем Сильвене Хелене, которого из-за татуировок и пирсинга уволили из детского сада. На мужчину с необычной внешностью пожаловались родители трехлетнего ребенка.

Смотрите видео: неудачные тату звезд

Кроме этого, 20-летняя британка Нэнси Андерсон после посещения тату-салона заразилась опасной инфекцией.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: instagram.com/robuchholz
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