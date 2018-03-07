Самый желанный подарок на 8 марта для украинок назвали социологи

Сегодня, 07:34

6% опрошенных мужчин признались, что не дарят подарков в этот день

Скоро 8 Марта. Фото: pixabay
Скоро 8 Марта. Фото: pixabay

Самыми желанными для женщин подарками на 8 марта являются цветы, ювелирные украшения, путешествия, романтический ужин косметика, забота и внимание. К такому выводу пришли социологи Киевского международного института социологии (КМИС) после проведенного опроса.

Как сообщается в опубликованном на сайте КМИС пресс-релизе, при опросе женщинам задавали вопрос: "Какой подарок Вы больше всего хотели бы получить от любимого мужчины на 8 марта?", а мужчинам: "Какой подарок Вы больше всего хотели бы подарить любимой женщине на 8 марта?".

Любопытно, что полученные ответы показывают, что планы мужчин, в основном, соответствуют ожиданиям женщин.

"В целом желания женщин и планы мужчин практически совпадают, значимые различия есть только в двух позициях: мужчины дарят цветы чаще, чем хотели бы женщины (32% мужчин против 25% женщин), и ювелирные украшения наоборот, дарят реже, чем хотелось бы женщинам (8% женщин против 6% мужчин)", – отмечают социологи.

По данным социологов, 32% опрошенных мужчин хотели бы подарить своим женщинам цветы, 7% – романтическое путешествие, по 6% – косметику, ювелирные украшения, заботу и внимание, 5% – романтический ужин, 3% – деньги, по 1% – автомобиль, бытовые мелочи, ребенка.

В то же время, 6% мужчин ответили, что не дарят подарков, 8% – что нет любимого человека, 2% ответили, что не хотели бы дарить ничего.

В свою очередь, 25% женщин хотели бы поучить в подарок цветы, 8% – ювелирные украшения, 7% – романтическое путешествие, по 6% 0 косметику, заботу и внимание, 4% – романтический ужин, по 1% – дом или квартиру, автомобиль, бытовые мелочи.

При этом, 4% женщин ответили, что им не дарят подарки, 4% – не хотят ничего получать в подарок и 9% ответили, что у них нет любимого мужчины.

Уточняется, что опрос был проведен в период с 9 по 18 февраля в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме АР Крым, по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины возрастом от 18 лет. Методом интервью опрошено 2043 респондентов. Опрос в Луганской и Донецкой областях проводился только на подконтрольной украинской власти территории.

Статистическая погрешность выборки не превышает: 3.3% для показателей близких к 50%, 2,8% – для показателей близких к 25%, 2,0% – для показателей близких к 10%, 1,4% – для показателей близких к 5%.
опрос, подарки, праздник, подарок, украшения, 8 марта, социологи

Вы сейчас просматриваете новость "Самый желанный подарок на 8 марта для украинок назвали социологи". Другие Fun-статьи смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Поделки на 8 марта своими руками. Фото: koffkindom.ru

Эксперт подсказал украинцам, как сэкономить на 8 Марта

5 Марта, 09:22

Покупатели, которые явятся за качественным букетом в последний момент, столкнутся с двумя проблемами — высокой ценой и дефицитом свежих цветов

Украина

Цветы в этом году - не в тренде

Предпраздничный бум: что собираются дарить украинцы на 8 марта

24 Февраля, 07:14

Мужчины скупают в сети косметику и плойки, а женщины — продают белье, которое не подошло
Загрузка...

Fun

Выходные в марте. Фото: pixabay

Выходные дни на 8 марта: когда отдыхают, а когда работают украинцы

27 Февраля, 15:01

Украинцы в марте будут отдыхать 10 дней: названы даты

Психология

День Святого Валентина Фото: stocksnap.io

Отмечаем День святого Валентина: полный гид по празднику

14 Февраля, 10:25

Куда пойти, как выбрать подарок, приготовить самый романтический ужин - читай в нашей спецтеме ко Дню Святого Валентина
Загрузка...