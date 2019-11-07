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Попытка медведицы спасти детеныша растрогала сеть: трогательное видео

Раненый медвежонок погиб от полученных травм, утверждают в комиссии по охране дикой природы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:16
Медведица унесла с дороги раненого детеныша и попала на видео
Медведица унесла с дороги раненого детеныша и попала на видео
Фото: Pixabay

Пользователей сети растрогал ролик, на котором медведица в американском округе Колйер, штат Флорида, пытается унести из проезжей части раненного детеныша. Кадры обнародовал 4 ноября портал WINK-TV.

На снятых очевидцами кадрах видно, как медведица схватила детеныша за холку, дотащила его до обочины и отошла. Затем она вернулась, заручившись помощью двух взрослых собратьев. Раненый медвежонок погиб от полученных травм, утверждают в комиссии по охране рыб и дикой природы Флориды.

Смотрите видео: в США медведь украл еду у собак и сбежал в лес

"Я представляла себя на месте матери-медведицы, поскольку у меня самой есть ребенок, – призналась автор ролика Лиша Дешей. – Это трагедия, и не важно, сбили медведя или человека".

Другая очевидица произошедшего по имени Лурдес Верра настаивает на том, что власти должны установить на дорогах предупреждающие знаки. Тогда водители будут ездить по ночам осторожнее.

Барибал – наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей.

Напомним, ранее полиция калифорнийского города Ла-Верн опубликовала ролик с медвежонком, который застрял в пластиковом кувшине. Местные жители заметили животное и вызвали сотрудников правоохранительных органов и службу охраны природы.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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