Попытка медведицы спасти детеныша растрогала сеть: трогательное видео

Раненый медвежонок погиб от полученных травм, утверждают в комиссии по охране дикой природы

Медведица унесла с дороги раненого детеныша и попала на видео Фото: Pixabay

Пользователей сети растрогал ролик, на котором медведица в американском округе Колйер, штат Флорида, пытается унести из проезжей части раненного детеныша. Кадры обнародовал 4 ноября портал WINK-TV.

На снятых очевидцами кадрах видно, как медведица схватила детеныша за холку, дотащила его до обочины и отошла. Затем она вернулась, заручившись помощью двух взрослых собратьев. Раненый медвежонок погиб от полученных травм, утверждают в комиссии по охране рыб и дикой природы Флориды.

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"Я представляла себя на месте матери-медведицы, поскольку у меня самой есть ребенок, – призналась автор ролика Лиша Дешей. – Это трагедия, и не важно, сбили медведя или человека".

Другая очевидица произошедшего по имени Лурдес Верра настаивает на том, что власти должны установить на дорогах предупреждающие знаки. Тогда водители будут ездить по ночам осторожнее.

Барибал – наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей.

Напомним, ранее полиция калифорнийского города Ла-Верн опубликовала ролик с медвежонком, который застрял в пластиковом кувшине. Местные жители заметили животное и вызвали сотрудников правоохранительных органов и службу охраны природы.

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