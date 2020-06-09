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Сбросила 13 кг: женщина раскрыла секрет быстрого домашнего похудения, фото

Сегодня, 11:15

До карантина британка с ростом 1,58 метра весила 89 килограммов

28-летняя бухгалтер Лора Ми-Бишоп из британского города Дерби, графство Дербишир, смогла похудеть на 13 килограммов, несмотря на введенный из-за пандемии коронавируса режим строгой изоляции. До карантина женщина с ростом 1,58 метра весила 89 килограммов. Подробно о методе сброса веса британка рассказала таблоиду Daily Mail.

По словам Лоры, она решила поменять образ жизни после того, как увидела свои фотографии на Рождество. Англичанка решила похудеть к намеченной на октябрь 2020 года свадьбе. "Я не могла вообразить, как пойду к алтарю в таком виде, и я была не готова платить сотни фунтов за работу фотографа, чтобы потом стесняться и ненавидеть свои фотографии", – рассказывает Ми-Бишоп.

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Женщина изменила пищевые привычки в своей семье и включила в меню такие блюда, как, фахитас, карри и простые сочетания мяса с овощами. Кроме этого, она начала регулярно посещать занятия на велотренажерах в местном спортзале.

Лора Ми-Бишоп похудела на 13 кг во время карантина
Фото: Laura Mee-Bishop | Facebook
Лора Ми-Бишоп похудела на 13 кг во время карантина
Фото: Laura Mee-Bishop | Facebook
Лора Ми-Бишоп похудела на 13 кг во время карантина
Фото: Laura Mee-Bishop | Facebook
Лора Ми-Бишоп похудела на 13 кг во время карантина
Фото: Laura Mee-Bishop | Facebook
Лора Ми-Бишоп похудела на 13 кг во время карантина
Фото: Laura Mee-Bishop | Facebook
Лора Ми-Бишоп похудела на 13 кг во время карантина
Фото: Laura Mee-Bishop | Facebook
Лора Ми-Бишоп похудела на 13 кг во время карантина
Фото: Laura Mee-Bishop | Facebook
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За несколько недель жизни по новым правилам Ми-Бишоп сбросила 13 килограммов. Даже когда из-за пандемии коронавируса объявили карантин, ей удалось не только сохранить результат, но и похудеть еще на 4,5 килограмма.

"Моя жизнь изменились к лучшему, несмотря на пандемию", – резюмировала Ми-Бишоп.

Смотрите видео: все подводные камни средств для похудения

Напомним, женщина похудела на 60 кг после случая на девичнике.Также мы писали, как канадец похудел на 147 килограммов и раскрыл простой секрет стройности.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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