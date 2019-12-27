"Сдачу оставь себе, грязное животное": новая версия "Один дома" потрясла сеть

"Главным героем" знаменитого рождественского фильма стал Сильвестр Сталлоне

Новая версия фильма "Один дома" Фото: twitter.com/ctrl_shift_face Новая версия фильма "Один дома" Фото: twitter.com/ctrl_shift_face Новая версия фильма "Один дома" Фото: twitter.com/ctrl_shift_face Новая версия фильма "Один дома" Фото: twitter.com/ctrl_shift_face Новая версия фильма "Один дома" Фото: twitter.com/ctrl_shift_face 1/5

Авторы YouTube-канала Ctrl Shift Face опубликовали отрывок из комедии "Один дома", где с помощью технологии DeepFake (коллаж изображения, созданный с помощью искусственного интеллекта – Ред.) лицо 10-летнего главного героя Кевина Маккаллистера (Маколей Калкин) заменили на лицо американского актера и звезды фильма "Рэмбо" Сильвестра Сталлоне. Ролик на момент публикации собрал почти 1,5 миллиона просмотров.

Блогеры поместили Сталлоне в кинокартину, перевоплотив актера не только в маленького Кевина, но и в его отца, братьев и сестер. В смешном ролике персонажи даже говорят голосом "Рэмбо", которого озвучивал Джо Годе.

К слову, авторы Ctrl Shift Face также изменили сюжет главного рождественского фильма – сделали его более драматичным. В этой версии родители Кевина погибнут в авиакатастрофе, и он будет встречать Рождество действительно один. В момент, когда семья летит в самолете, вставили кадры из "Пункта назначения".

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"Ожидал увидеть сцену, в которой Кевин защищается от грабителей, а получил трагическую историю сироты. Счастливого Рождества, мистер Ctrl Shift Face, а сдачу оставь себе, грязное животное", – написал под видео в YouTube комментатор Olexxus, собравший почти 800 лайков.

Напомним, рождественскую комедию "Один дома" перезапустят с новыми героями и сценарием. Кроме этого, сценарист этого фильма раскрыт старый "обман".

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