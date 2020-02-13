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Сделано на станции метро: показали самое лучшее фото дикой природы

Награду фотографу принес снимок под названием "Ссора"

Владимир Грисюк
Сегодня, 04:58
Выбрано лучшее фото дикой природы
Выбрано лучшее фото дикой природы
Фото: petapixel.com

Победителем конкурса Лондонского музея естествознания LUMIX People's Choice Award в номинации "Выбор зрителей" стал британец Сэм Роули. Награду ему принесла фотография "Ссора", сделанная на станции метро. На снимке запечатлена драка мышей за крошку, оброненную кем-то из пассажиров, пишет PetaPixel.

Выбраны лучшие фото дикой природы
Фото: petapixel.com
Выбраны лучшие фото дикой природы
Фото: petapixel.com
Выбраны лучшие фото дикой природы
Фото: petapixel.com
Выбраны лучшие фото дикой природы
Фото: petapixel.com
Выбраны лучшие фото дикой природы
Фото: petapixel.com
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Фотограф рассказал, что каждый вечер целую неделю находился на разных станциях метро, пытаясь увидеть интересную сцену и сделать хороший кадр. И он был вознагражден за терпение. Мышиная "ссора" продлилась не больше секунды, пока победитель не сбежал со своей добычей.

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"Это была мечта всей жизни – преуспеть в этом конкурсе с такой замечательной фотографией, сделанной в повседневной обстановке в родном городе", – поделился Сэм Роули.

Директор музея Майкл Диксон считает, что этот снимок дает возможность увидеть, как дикая природа функционирует в окружении, где доминирует человек. "Поведение мышей формирует наша рутина – транспорт, которым мы пользуемся, еда, которую мы выбрасываем. Этот образ напоминает, что люди связаны с природой", – заявил Диксон.

Напомним, "Сегодня" делали подборку самых забавных фотографий животных. Кроме этого, мы рассказывали, что фото украинца признали лучшим на международном конкурсе.

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Источник: Сегодня
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