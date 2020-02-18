Съедает восемь куриц за день: 27-летнего богатыря показали на видео

Вес мужчины составляет 187 килограммов

Богатырь из Африки рассказал о своем питании Фото: Depositphotos

Самый сильный человек Африки 27-летний богатырь Айрон Биби рассказал, чем питается, чтобы сохранять форму. Видеозаявление спортсмена опубликовано в Twitter-аккаунте Sun Sport.

"Я могу съесть до восьми куриц в день. Таким образом поддерживаю на достаточном уровне потребление белка. Также ем фрукты и продукты, содержащий углеводы. Эта диета нужна каждому атлету", – заявил Биби.

Настоящее имя спортсмена Шейх Ахмед Аль-Хассан Сану. Он родом из Буркина-Фасо. Вес богатыря составляет 187 килограммов.

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Сейчас Айрон Биби ставит перед собой цель получить звание самого сильного человека на планете.

Напомним, 27-летний пакистанский богатырь Арбаб Хизер Хайат из Мардана, который прославился у себя на родине благодаря соревнованиям по пауэрлифтингу, в интервью таблоиду Daily Mail признался, что активно ищет спутницу жизни. Однако к кандидатуре возлюбленной у 440-килограммового мужчины есть ряд требований.

Кроме этого, мы писали о 24-летнем тяжелоатлете Саджаде Гариби, которого в Сети называют "иранским Халком".

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