День журналиста в Украине: история и значение праздника

Узнайте, когда День журналиста празднуется в Украине в 2019 году

День журналиста в Украине Фото: Pixabay

День журналиста в Украине в 2019 году отмечает свой 25-летний юбилей, поскольку он был официально установлен как праздник четверть века назад.

Это профессиональный праздник журналистов, корреспондентов и репортеров – всех, чья работа связана со средствами массовой информации в Украине, сбором, обработкой и донесением самых интересных, актуальных и важных новостей до граждан страны.

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День журналиста в Украине был установлен 25 мая 1994 года действовавшим тогда первым президентом Украины Леонидом Макаровичем Кравчуком, который и подписал Указ № 251/94.

Согласно документу, был установлен новый профессиональный праздник работников средств массовой информации — День журналиста.

Примечательно, что дата 6 июня для празднования Дня журналиста Украины была выбрана не случайно. Отмечается, что в этот день, в Брюсселе, Национальный союз журналистов Украины подавляющим большинством голосов был принят в ряды Международной федерации журналистов, которая является крупнейшей в мире организацией профессиональных работников СМИ.

Кстати, День журналиста 6 июня – не единственная дата, которую отмечают представители "четвертой власти" в Украине. Помимо этого праздника существует еще Всемирный день свободы прессы, который празднуется 3 мая; Международный день солидарности журналистов, 8 сентября; День украиноязычной прессы, 12 ноября; День работников радио, телевидения и связи Украины, 16 ноября.

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