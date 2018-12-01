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Секс пассажиров лайнера тайно снимали на скрытую камеру

Записывающее устройство было спрятано в телевизионных проводах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:02
Пассажиров лайнера снимали на скрытую камеру. Фото: pixabay
Пассажиров лайнера снимали на скрытую камеру. Фото: pixabay

Пассажиры круизного лайнера Carnival Fantasy в своей каюте обнаружили скрытую камеру, направленную на их кровать. Инцидент произошел, когда супруги Крис и Дана Уайт совершали трехдневный круиз по Карибским островам. В телевизионном шоу Inside Edition они рассказали, что записывающее устройство было спрятано в телевизионных проводах, сообщает The Sun.

 "Мы расследуем случившееся и уже направили камеру в ФБР. Это необычная ситуация, и до сих пор не ясно, кто и почему поместил это устройство в каюту мистера и миссис Уайт", — уточнили представители Carnival.

Представители Carnival также заявили, что камера не была включена, однако мужчина утверждал, что устройство было теплым, когда он его потрогал.

"Мы были ошеломлены тем, что в нашей комнате стояла камера, и она работала. Наше личное пространство было нарушено", — возмутился Крис Уайт.

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