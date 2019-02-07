Сексуальная бразильская сенаторша пришла на инаугурацию и "взорвала" сеть

Фото политика вызвало ожесточенные споры в сети

Сенатор из Бразилии всколыхнула сеть Фото: pexels

Фото сенатора из Бразилии Аны Паулы да Силвы на инаугурации "взорвало" сеть. Женщина в красном топе с глубоким декольте одновременно стала предметом восхищения и насмешек на Reddit. Некоторые пользователи сети пишут, что "не встречали ни одной Паулиньи, которая не была бы горячей".

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Раскрепощенность сенатора штата Санта-Катарина поддержали не все. Кое-кто, к примеру, напомнил, что в США женщинам стоило большого труда добиться права одеваться так же, как мужчины: до 1993 года женщины-сенаторы были обязаны носить юбки вместо брюк. С этой точки зрения вызывающий наряд да Сильвы – шаг назад, подстегивающий сексуальную объективацию.

Ана Паула да Силва Фото: Reddit

Сама Паулинья заявляла, что является убежденной феминисткой, а ее наряд – напоминание мужчинам в политике о том, что женщина свободна и независима в отношении собственного выбора.

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