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Сексуальная бразильская сенаторша пришла на инаугурацию и "взорвала" сеть

Фото политика вызвало ожесточенные споры в сети

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:52
Сенатор из Бразилии всколыхнула сеть Фото: pexels
Сенатор из Бразилии всколыхнула сеть
Фото: pexels

Фото сенатора из Бразилии Аны Паулы да Силвы на инаугурации "взорвало" сеть. Женщина в красном топе с глубоким декольте одновременно стала предметом восхищения и насмешек на Reddit. Некоторые пользователи сети пишут, что "не встречали ни одной Паулиньи, которая не была бы горячей".

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Раскрепощенность сенатора штата Санта-Катарина поддержали не все. Кое-кто, к примеру, напомнил, что в США женщинам стоило большого труда добиться права одеваться так же, как мужчины: до 1993 года женщины-сенаторы были обязаны носить юбки вместо брюк. С этой точки зрения вызывающий наряд да Сильвы – шаг назад, подстегивающий сексуальную объективацию.

Ана Паула да Силва Фото: Reddit

Сама Паулинья заявляла, что является убежденной феминисткой, а ее наряд – напоминание мужчинам в политике о том, что женщина свободна и независима в отношении собственного выбора.

Напомним, экстремальная прическа и яркий макияж украинской судьи взорвали интернет. Затем служительница Фемиды высказалась о нашумевшем фото с ярким макияжем.

Смотрите видео: судья Бандура высказалась о нашумевшем фото с ярким макияжем

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Источник: Сегодня
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