"Сексуального маньяка" с забавной прической высмеяли в сети: появилось фото

Снимок появился на странице West Midland Police в Twitter

Полицейские в Великобритании опубликовали фото находящегося в розыске Джеймса Флинна, чем вызвали шквал шутливых комментариев на официальной странице West Midland Police в Twitter. Пользователи сети отмечают, что прическа мужчина напоминает штрихкод.

Как стало известно, 28-летний Джеймс Флинн подозревается в сексуальных домогательствах и угрозах.

#Wanted Have you seen James Flynn? The 28 year old, is wanted in connection with harassment and making threats. Anyone who has info on his whereabouts is asked to call 101 or get in touch via live chat. https://t.co/YT0KQg9TP7 pic.twitter.com/iJG8BHo0kF