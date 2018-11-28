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"Сексуального маньяка" с забавной прической высмеяли в сети: появилось фото

Снимок появился на странице West Midland Police в Twitter

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:01
Мужчину высмеяли из-за прически. Фото: pixabay
Мужчину высмеяли из-за прически. Фото: pixabay

Полицейские в Великобритании опубликовали фото находящегося в розыске Джеймса Флинна, чем вызвали шквал шутливых комментариев на официальной странице West Midland Police в Twitter. Пользователи сети отмечают, что прическа мужчина напоминает штрихкод.

Как стало известно, 28-летний Джеймс Флинн подозревается в сексуальных домогательствах и угрозах.

Вместо того, чтобы помочь полицейским с поисками потенциального преступника, подписчики страницы посмеялись над героем снимка из-за его необычной прически. Они сравнили ее со штрихкодом, который печатается на продуктах в супермаркетах.

"Парикмахер, мне сзади покороче и спереди штрихкод, пожалуйста", "Это парикмахера нужно арестовать", "Вы можете просто просканировать его в супермаркете", "Такого я еще не видела. Сексуальный маньяк со штрихкодом на голове. Забавно", – пишут пользователи сети.

Напомним, новаторская прическа россиянки-политика подорвала интернет.

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