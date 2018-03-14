Семь уникальных мест на планете, которые скоро исчезнут

Некоторые достопримечательности наши внуки могут уже не увидеть

Порой даже самые строго охраняемые достопримечательности — отдельные рукотворные сооружения, обширные национальные парки, города и острова — оказываются под угрозой исчезновения. Среди неблагоприятных факторов, помимо очевидного человеческого вмешательства, специалисты называют глобальные изменения климата и землетрясения.















Некоторые красивые места на планете могут исчезнуть. Фото: соцсети

Некоторые красивые места на планете могут исчезнуть. Фото: соцсети

Некоторые красивые места на планете могут исчезнуть. Фото: соцсети

Некоторые красивые места на планете могут исчезнуть. Фото: соцсети

Некоторые красивые места на планете могут исчезнуть. Фото: соцсети

Некоторые красивые места на планете могут исчезнуть. Фото: соцсети

Некоторые красивые места на планете могут исчезнуть. Фото: соцсети

Ранее сайт "Сегодня" писал о семи загадочных местах на планете, куда никогда не попадут туристы.

У ЮНЕСКО даже есть известнейший список самых важных объектов культурного наследия, которые находятся в опасности. Разумеется, наш список далеко не полный, и какие-то из этих достопримечательностей, быть может, еще смогут увидеть наши внуки и правнуки, но другие в скором времени останутся только на фотографиях и в воспоминаниях тех, кто все-таки успел их посетить.

Мертвое море (территории Палестинской автономии, Израиля и Иордании)

За последние четыре десятилетия площадь самого известного и самого соленого моря планеты (по факту – озера), уменьшилась на треть. К сожалению, этот процесс не останавливается. Основная причина – активное использование человеком реки Иордан, которая является единственным источником питания для водоема. В общении с местными старожилами вы наверняка не раз услышите, каким полноводным было Мертвое море прежде, во времена детства и юности ваших собеседников.

Фото: instagram.com/zaidulla_albert

Специалисты считают, что однажды водоем просто исчезнет, и на его месте останется лишь гигантский солончак. Вопрос лишь в том, насколько быстро это произойдет.

Чан-Чан (Перу)

Крупнейший город доколумбовой эпохи был построен высокоразвитой цивилизацией чиму. Вероятно, это был самый крупный и процветающий город на всем Южно-Американском континенте, а построен он из самана — глинистого грунта с добавлением соломы, высушенной на открытом воздухе.

Фото worlds.ru

Чан-Чан был настоящим чудом инженерной мысли: чиму овладели передовыми системами орошения и водоснабжения, начали строить огромный канал. Здания Чан-Чана поражают своей красотой и необычной архитектурой.

Впоследствии город был завоеван инками, а сегодня археологическое чудо находится под угрозой уничтожения из-за течения Эль-Ниньо – его температура в последние годы сильно колеблется, что существенно влияет на местный климат. А еще Чан-Чан может быть стерт с лица земли одним из участившихся в этом регионе землетрясений.

Большой Барьерный риф (Австралия)

Большой Барьерный риф – крупнейший объект, образованный живыми организмами, его можно увидеть даже из космоса. Это самое настоящее чудо природы, отдельная экосистема. Разумеется, поток туристов, мечтающих увидеть риф своими глазами, год от года не иссякает: вдоль восточного побережья Австралии курсируют прогулочные суда, на части островов построены шикарные отели.

Фото: instagram.com/p/BgDJpe8BfS7/?tagged=greatbarrierreef

Риф тщательно охраняется: его экосистема настолько уязвима, что для путешественников действуют многочисленные запреты. При этом с развитием инфраструктуры вода все равно загрязняется, что приводит к гибели многих обитателей рифа. Это не единственная угроза: риф также разрушается из-за тропических ураганов, роста популяций хищников (например, морской звезды "терновый венец", массово поедающей коралловые полипы, которые и строят природное чудо), а также из-заглобального потепления.

Последняя проблема не так хорошо изучена, но ученые предупреждают, что когда температура воды повышается хотя бы на градус, то обитающие в полипах водоросли гибнут, и такие кораллы разрушаются куда легче.

Великая Китайская стена (Китай)

Великую Китайскую стену можно по праву считать величайшей искусственной достопримечательностью мира. Стена простояла более 2000 лет, но сейчас находится в весьма печальном состоянии. Из-заслишком интенсивного ведения сельского хозяйства, а также из-за эрозий и бесконечного туристического потока приблизительно третья часть памятника архитектуры уже превратилась в руины.

Фото: instagram.com/dmitrii_bern001

Уплисцихе (Грузия)

Одна из самых популярных и посещаемых достопримечательностей Грузии – пещерный город Уплисцихе. Считается, что город был построен приблизительно в 1000 году до н. э. и заселен вплоть до позапрошлого столетия.

Фото: http://tanci-kavkaza.ru/gorod-upliscihe

Ограждений на территории пещерного города нет — это настоящий музей под открытым небом, где у туристов есть полная свобода передвижения. Уплисцихе стал туристическим центром в 1950-е и с каждым годом становился все популярнее. Но к концу столетия возникла серьезная угроза повреждения ценного объекта из-за эрозии песчаника. Город расположен в сейсмически опасном районе, например в 2000 году здесь произошло землетрясение, которое сильно повредило некоторые строения.

Венеция (Италия)

Жемчужина Италии постепенно уходит под воду. Правда, очень медленно — примерно на пять миллиметров в год, но порой эта цифра стремительно возрастает. Причина — старые опоры, на которых были возведены почти все древние здания в центре города. И конечно, огромный туристический поток — десятки миллионов гостей посещают Венецию ежегодно и, как бы странно это ни звучало, буквально давят на и без того оседающий город.

Фото: Владимир Грисюк

Изредка здесь можно наблюдать нетипичные картины. Например, каналы пересыхают, и роскошь города сразу улетучивается: вместо водной глади — зловонный ил и покрытые водорослями каменные набережные.

Конечно, правительство Италии обеспокоено судьбой города, и потому власти постоянно обсуждают новые меры по его защите вплоть до установления платы за въезд.

Пирамиды Гизы и Сфинкс (Египет)

Эти древние сооружения стали одним из главных символов Египта, но время не щадит и их. Пирамиды страдают от эрозии, которая, в свою очередь, связана с массой причин. Это и климат, и человеческий фактор (толпы туристов и непрекращающаяся застройка Каира, в пригороде которого находятся достопримечательности, не способствуют сохранению объекта), и сильнейшие ветра.

Фото: instagram.com/zimolyubka

Многие детали построек уже разрушены. Поездки на верблюдах здесь теперь официально запрещены, нельзя забираться и на сами пирамиды — это грозит депортацией, запретом на въезд в Египет, а то и тюремным сроком. Впрочем, некоторых экстремалов это не останавливает.

Приходит в упадок и Сфинкс, причем особенно досталось его лицу — оно испещрено выбоинами, к тому же гигантскую статую неоднократно заносило песком.

Напомним, дверь в ад и розовое озеро: пять самых удивительных мест на планете.

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