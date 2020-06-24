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Семейные реликвии пострадавшей в пожаре женщины случайно оказались на свалке

Сегодня, 05:55

Жилищно-строительная ассоциация без разрешения выбросила ценные вещи, утверждает Аманда Ллойд

Аманда Ллойд из британского города Кайлфилли потеряла уцелевшие после пожара семейных реликвий. По словам женщины, жилищно-строительная ассоциация без разрешения вывезла вещи на свалку.

"Исчезло все: от УЗИ моей беременности до первых фотографий ребенка и его достижения в школе. Моя мать умерла в мае прошлого года и оставила мне ожерелье с гравировкой… Всего этого больше нет", – сказала она в комментарии для BBC News.

По словам заместителя главного исполнительного директора ассоциации Ричарда Манна (Richard Mann), произошедшее стало результатом проблем с коммуникацией вследствие введенного из-за пандемии коронавируса режима строгой изоляции.

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Пострадавшая, в свою очередь, заявила, что после пожара ее госпитализировали. Но она "много раз обсуждала по телефону" с представителями ассоциации, что ей необходимо время, чтобы забрать все ценные вещи.

Манн извинился и добавил, что Ллойд все же была предоставлена возможность перевезти вещи. "В любом случае мы продолжим оказывать поддержку Аманде, чтобы она могла вернуться в свой дом", – резюмировал он.

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Напомним, ранее строители во время ремонта в средней школе Северного Кантона (штат Огайо, США) между шкафчиками и стеной нашли своеобразную "капсулу времени" – сумку, которую ученица потеряла 63 года назад.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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