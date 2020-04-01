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Семейство орангутангов неожиданно подружилось со стаей выдр: смешные фото

За приятельскими отношениями животных очень интересно наблюдать

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:27

Сотрудники бельгийского зоопарка Pairi Daiza в городе Брюгетти через территорию орангутангов проложили для выдр искусственную речку. С тех пор между животными завязалась дружба. За этим всегда очень интересно наблюдать, утверждают работники Pairi Daiza.

Глава семейства орангутангов – 24-летний Уцзян, у него есть партнерша – 15-летняя Сари, а также их детеныш – 4-летний Бернай. Все они отлично ладят с новыми соседями.

Орангутанги подружились с выдрами
Фото: catersnews
Орангутанги подружились с выдрами
Фото: catersnews
Орангутанги подружились с выдрами
Фото: catersnews
Орангутанги подружились с выдрами
Фото: catersnews
Орангутанги подружились с выдрами
Фото: catersnews
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"Больше всего они обожают играть в прятки. Выдры прячутся под стволами деревьев или деревянными конструкциями, а Бернай их ищет. Иногда они выглядывают и специально его дразнят. Это просто потрясающе", – рассказали порталу Bored Panda сотрудники зоопарка. Они также отмечают, что для орангутангов, чья ДНК схожа с человеческой на 97%, необходимы общение и развивающие занятия.

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"Хочу увидеть мультфильм об их дружбе", "Животные – лучшее, что случалось с нашей планетой", "Так мило", "Мир так прекрасен без людей", – пишут в комментариях под фотографиями восторженные пользователи Сети.

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Напомним, приют для бездомных животных The Pet and Wildlife Rescue, который находится в канадской провинции Онтарио, ранее опубликовал на своей странице в Facebook две фотографии собаки, которая согрела на улице пять черных котят.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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