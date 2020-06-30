Семейство спасло медвежонка, плывущего по озеру с банкой на голове: видео

Инцидент произошел на озере Марш-Миллер в американском штате Висконсин

Американка Триша Харт (Tricia Hurt), отдыхающая вместе со своей семьей на озере Марш-Миллер в штате Висконсин, провела необычную спасательную операцию и помогла выжить медвежонку, голова которого застряла в пластмассовой банке.

"Я даже и не мечтала, что смогу провернуть нечто подобное. Мы вместе с Брайаном и Брэди Хартами заметили этого бедного медведя на озере Марш-Миллер", – написала Триша на своей личной странице в Facebook и загрузила соответствующее видео.

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На обнародованных кадрах показано, как американцы приближаются к медведю. Отец семейства Брайан пытается осторожно снять банку с его головы, но перепуганное животное отталкивается. В результате зверя все же удалось освободить. Никто не пострадал.

Ранее "Сегодня" рассказывали о группе TikTok-блогеров из американской Северной Каролины, которые запечатлели на видео попытку медведя залезть в их автомобиль. Также "Сегодня" писали, как медведь напал на двух велосипедистов.

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