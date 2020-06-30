Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Семейство спасло медвежонка, плывущего по озеру с банкой на голове: видео

Сегодня, 13:51

Инцидент произошел на озере Марш-Миллер в американском штате Висконсин

Американка Триша Харт (Tricia Hurt), отдыхающая вместе со своей семьей на озере Марш-Миллер в штате Висконсин, провела необычную спасательную операцию и помогла выжить медвежонку, голова которого застряла в пластмассовой банке.

"Я даже и не мечтала, что смогу провернуть нечто подобное. Мы вместе с Брайаном и Брэди Хартами заметили этого бедного медведя на озере Марш-Миллер", – написала Триша на своей личной странице в Facebook и загрузила соответствующее видео.

Читайте также:
Турист снимал свою подругу на видео и неожиданно заметил возле нее огромного хищника

На обнародованных кадрах показано, как американцы приближаются к медведю. Отец семейства Брайан пытается осторожно снять банку с его головы, но перепуганное животное отталкивается. В результате зверя все же удалось освободить. Никто не пострадал.

Ранее "Сегодня" рассказывали о группе TikTok-блогеров из американской Северной Каролины, которые запечатлели на видео попытку медведя залезть в их автомобиль. Также "Сегодня" писали, как медведь напал на двух велосипедистов.

Смотрите видео: в США медведь украл еду у собак и сбежал в лес

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Турист снимал свою подругу на видео и неожиданно заметил возле нее огромного хищника Парень отбился от агрессивного медведя велосипедом: курьезное видео Кричащая молодежь заставила медведя бросить Mercedes и уйти в лес: видео Осмелевший "от карантина" медведь напал на человека прямо в городе: видео
США курьез медведь озеро
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Огурцы по болгарски на зиму: рецепт пошагово
Огурцы по болгарски на зиму: рецепт пошагово
Как распознать вредный поддельный рис
Как распознать вредный поддельный рис
Рыдающая Джамала после рождения сына обратилась к украинцам
Рыдающая Джамала после рождения сына обратилась к украинцам
Звезда «Дизель Шоу» Егор Крутоголов показал свадебные фото
Звезда «Дизель Шоу» Егор Крутоголов показал свадебные фото

Популярные статьи

Сегодня, 11:20Fun

Девочка появилась на свет с аномальными волосами: фото

Сегодня, 10:10Fun

Похудевший на 50 кг парень раскрыл простые секреты сброса веса

Сегодня, 07:34Психология

Пять самых добрых знаков зодиака

Сегодня, 05:55Fun

Женщина нашла драгоценный камень во время прогулки с внучками: фото

Вчера, 13:25Food

Как приготовить вишню в собственном соку на зиму

Вчера, 10:10Шоу-бизнес

Адель примерила платье, которое носила до ошеломительного похудения: фото

Вчера, 05:24Психология

Гороскоп на сегодня: Водолеям нужно быть активными, а Рыбам – не спешить

28 июняТехно

Довезут до Луны: самые надежные авто с пробегом свыше 300 тысяч

28 июняШоу-бизнес

Ирина Билык забавно отреагировала на государственную награду: фото

28 июняШоу-бизнес

Дочь Андрея Кузьменко выпустилась из столичного ВУЗа и получила диплом врача

28 июняEvents

Поздравления с Днем молодежи: прикольные и добрые стихи, картинки и смс

28 июняШоу-бизнес

Потап прокомментировал получение почетного звания от президента Зеленского

28 июняПсихология

Гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля: все знаки зодиака

28 июняEvents

Эксклюзивные открытки с Днем Конституции Украины: поздравления и стихи

27 июняFun

День молодежи-2020: поздравления, открытки, стихи и смс

27 июняFun

День Конституции Украины-2020: поздравления, открытки, стихи и проза

Новости партнеров

Михаилу Ефремову вынесли суровый приговор после ДТП
Михаилу Ефремову вынесли суровый приговор после ДТП
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Волочкова ошеломила поклонников новым видео в крохотных шортах
Волочкова ошеломила поклонников новым видео в крохотных шортах
Каменских позавидовала бы: Падалко показала свою фигуру
Каменских позавидовала бы: Падалко показала свою фигуру
Публика «раскусила» секрет неувядаемой молодости 73-летней Ротару
Публика «раскусила» секрет неувядаемой молодости 73-летней Ротару
Рецепт идеального домашнего майонеза от известного повара
Рецепт идеального домашнего майонеза от известного повара
Тайная жизнь Ольги Сумской: 5 фактов об украинской актрисе
Тайная жизнь Ольги Сумской: 5 фактов об украинской актрисе
Что происходит с телом, когда вы едите свеклу
Что происходит с телом, когда вы едите свеклу

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять