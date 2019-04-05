Семья выгребла мусор из машины и разбогатела

Супруги нашли в дверном отсеке лотерейный билет

Благодаря находке в машине жители США разбогатели Фото: Depositphotos

Жители американского штата Мэриленд вычищали мусор из автомобиля и обнаружили выигрышный билет на сумму 250 тысяч долларов. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Случай произошел в понедельник, 1 апреля, в округе Уайкомико. Супруги убирались в машине и нашли в дверном отсеке лотерейный билет Instant Rich, купленный более недели назад. Мужчина тут же проверил результаты розыгрыша. Их билет оказался призовым.

Несколько лет назад американцы уже становились победителями лотереи. Тогда их выигрыш составил 100 тысяч долларов. Любители азартных игр признались, что потратят денежный приз на покупку большого дома.

Ранее организаторы лотереи Mega Millions объявили, что житель Южной Каролины, пожелавший остаться анонимным, обратился к ним с заявлением, чтобы претендовать на джекпот в 1,5 млрд долларов. Кроме того, ранее стало известно, что выигрышный билет Mega Millions, дающий право на получение джекпота в сумме 521 млн долларов, был продан в штате Нью-Джерси. Также мы писали, что в июле счастливчику из Калифорнии достался джек-пот в размере 522 млн долларов.

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