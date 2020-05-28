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Сенсационное открытие: ученые нашли в поле древнее сокровище, фото

Сегодня, 05:55

Недалеко от Вероны специалисты обнаружили невероятную находку

В конце мая геодезистам из Италии удалось сделать одно из крупнейших археологических открытий 2020 года. Под виноградниками неподалеку от Вероны они обнаружили древнее сокровище – уникальный мозаичный пол древнеримской виллы, датируемый первым веком нашей эры.

"Обнаружили почти целую римскую мозаику недалеко от Вероны. Это может быть самым большим открытием в 2020 году", – написал историк Мико Клелланд в Twitter. Его пост быстро стал вирусным.

Эксперты решили поддерживать связь с владельцами виноградников, где велись раскопки, и представителями муниципалитета, чтобы найти способ сделать археологические сокровища доступными для туристов.

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"Люди имеют привычку строить дома в одних и тех же местах – иногда даже используя фундаменты или руины старых зданий. Из-за этого такие вещи, как эта мозаика, постепенно исчезают под слоем земли и опавшей листвы", – сказал Клелланд в комментарии для развлекательного портала Bored Panda, добавив, что подобные открытия случаются довольно часто, но "редко можно найти что-то в настолько хорошем состоянии".

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Ранее "Сегодня" писали о похожей истории. Администрация Нью-Джерси (США) на карантине решила заняться благоустройством. Сперва нужно было поменять старый линолеум в здании местного правительства. Когда рабочие сняли покрытие, то неожиданно обнаружили под ним изумительный кафельный пол начала XX века.

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Источник: Boredpanda
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