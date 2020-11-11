Сердце пациента дважды уронили перед пересадкой, но он все равно выжил (фото)

Операция прошла успешно, а пациент чувствует себя хорошо

В одной из больниц американского штата Калифорния провели успешную операцию по пересадке сердца после того, как вертолет, перевозивший орган, разбился на крыше клиники. Само сердце в аварии не пострадало – его успешно извлекли пожарные. Об этом пишет BBC.

На фото видно, что вертолет лежал на боку на крыше больницы. Пожарным удалось изъять из вертолета донорский орган и передать его медработнику. Когда медик начал уходить с сердцем в руках, то споткнулся и уронил его, но все обошлось.

Фото: RICARDO CARRASCO III, KECK MEDICINE OF USC

По словам врачей, операция прошла успешно. Пациент чувствует себя хорошо.

В результате аварии пилот вертолета получил легкие травмы, а два человека на борту остались невредимыми. Сейчас правоохранители пытаются выяснить причину аварии.

Читайте также: В Украине впервые провели трансплантацию поджелудочной железы

Напомним, ранее в Украине впервые за последние 15 лет провели пересадку сердца.

Смотрите видео: как работает отечественная трансплантация на практике

Как известно, в нашей стране трансплантация органов практически отсутствует. Хотя в пересадке ежегодно нуждаются около 5000 украинцев. Из-за этого государство вынуждено отправлять больных к зарубежным трансплантологам.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться