Сердце пациента дважды уронили перед пересадкой, но он все равно выжил (фото)
Операция прошла успешно, а пациент чувствует себя хорошо
В одной из больниц американского штата Калифорния провели успешную операцию по пересадке сердца после того, как вертолет, перевозивший орган, разбился на крыше клиники. Само сердце в аварии не пострадало – его успешно извлекли пожарные. Об этом пишет BBC.
На фото видно, что вертолет лежал на боку на крыше больницы. Пожарным удалось изъять из вертолета донорский орган и передать его медработнику. Когда медик начал уходить с сердцем в руках, то споткнулся и уронил его, но все обошлось.
По словам врачей, операция прошла успешно. Пациент чувствует себя хорошо.
В результате аварии пилот вертолета получил легкие травмы, а два человека на борту остались невредимыми. Сейчас правоохранители пытаются выяснить причину аварии.
Напомним, ранее в Украине впервые за последние 15 лет провели пересадку сердца.
Смотрите видео: как работает отечественная трансплантация на практике
Как известно, в нашей стране трансплантация органов практически отсутствует. Хотя в пересадке ежегодно нуждаются около 5000 украинцев. Из-за этого государство вынуждено отправлять больных к зарубежным трансплантологам.
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