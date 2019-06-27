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Сердючка, Кароль и зайцы: в сети высмеяли банкноту в 1000 гривен

Юзеры поделились в интернете забавными шуточными картинками, фотожабами и пародиями

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:10
В сеты высмеяли купюру в 1000 гривен Фото: bank.gov.ua
В сеты высмеяли купюру в 1000 гривен
Фото: bank.gov.ua

Пользователи сети в фотожабах высмеяли выпуск Национальным банком Украины новой банкноты номиналом 1000 гривен, которая будет введена в оборот с 25 октября 2019 года. На лицевой стороне купюры изображен портрет украинского ученого Владимира Вернадского, а на обратной запечатлено здание Президиума Национальной академии наук Украины.

Смотрите видео: в Украине вводят банкноту 1000 гривен


Как рассказал по время презентации директор департамента денежного оборота НБУ Виктор Зайвенко, в дизайне банкноты номиналом 1000 гривен доминирует голубой цвет. Размер купюры – 75 на 160 мм. Банкнота имеет инновационные полиграфические элементы защиты.

Как и следовало ожидать, украинцы отреагировали на нововведение с юмором. В сети появились забавные шуточные картинки, фотожабы и пародии.  

Введение купюры в 1000 грн: в сети появились шуточные картинки
Фото: facebook.com/slukh.media
Введение купюры в 1000 грн: в сети появились шуточные картинки
Фото: facebook.com/slukh.media
Введение купюры в 1000 грн: в сети появились шуточные картинки
Фото: facebook.com/slukh.media
Введение купюры в 1000 грн: в сети появились шуточные картинки
Фото: facebook.com/slukh.media
Введение купюры в 1000 грн: в сети появились шуточные картинки
Фото: facebook.com/slukh.media
Введение купюры в 1000 грн: в сети появились шуточные картинки
Фото: facebook.com/slukh.media
Введение купюры в 1000 грн: в сети появились шуточные картинки
Фото: facebook.com/slukh.media
Введение купюры в 1000 грн: в сети появились шуточные картинки
Фото: facebook.com/slukh.media
Введение купюры в 1000 грн: в сети появились шуточные картинки
Фото: facebook.com/slukh.media
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Ранее "Сегодня" писали, как резервный банк Австралии (RBA) выпустил в оборот партию новых 50-долларовых банкнот с орфографической ошибкой.

Смотрите видео: как уничтожают старые банкноты

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Источник: Сегодня
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