Сердючка, Кароль и зайцы: в сети высмеяли банкноту в 1000 гривен
Юзеры поделились в интернете забавными шуточными картинками, фотожабами и пародиями
Пользователи сети в фотожабах высмеяли выпуск Национальным банком Украины новой банкноты номиналом 1000 гривен, которая будет введена в оборот с 25 октября 2019 года. На лицевой стороне купюры изображен портрет украинского ученого Владимира Вернадского, а на обратной запечатлено здание Президиума Национальной академии наук Украины.
Смотрите видео: в Украине вводят банкноту 1000 гривен
Как рассказал по время презентации директор департамента денежного оборота НБУ Виктор Зайвенко, в дизайне банкноты номиналом 1000 гривен доминирует голубой цвет. Размер купюры – 75 на 160 мм. Банкнота имеет инновационные полиграфические элементы защиты.
Как и следовало ожидать, украинцы отреагировали на нововведение с юмором. В сети появились забавные шуточные картинки, фотожабы и пародии.
Ранее "Сегодня" писали, как резервный банк Австралии (RBA) выпустил в оборот партию новых 50-долларовых банкнот с орфографической ошибкой.
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