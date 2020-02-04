Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Сестры-альбиносы поразили мир своей красотой: невероятные снимки

Между девочками разница в 12 лет, они живут в Казахстане

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:48
Девочка-альбинос из Казахстана
Девочка-альбинос из Казахстана
Фото: Instagram.com/assel_kamila

Сестры-альбиносы из Казахстана очаровали мир своей красотой. Между девочками разница в 12 лет: маленькой Камилле два года, а ее старшей сестре по имени Азель – 14. "Люди удивляются, когда нас видят. Некоторые даже не знают, что такое альбинизм", – говорит Азель.

Сестры-альбиносы
Фото: Instagram.com/assel_kamila
Сестры-альбиносы
Фото: Instagram.com/assel_kamila
Сестры-альбиносы
Фото: Instagram.com/assel_kamila
Сестры-альбиносы
Фото: Instagram.com/assel_kamila
Сестры-альбиносы
Фото: Instagram.com/assel_kamila
Сестры-альбиносы
Фото: Instagram.com/assel_kamila
Сестры-альбиносы
Фото: Instagram.com/assel_kamila
Сестры-альбиносы
Фото: Instagram.com/assel_kamila
Сестры-альбиносы
Фото: Instagram.com/assel_kamila
Сестры-альбиносы
Фото: Instagram.com/assel_kamila
Сестры-альбиносы
Фото: Instagram.com/assel_kamila
Сестры-альбиносы
Фото: Instagram.com/assel_kamila
1/12

"Многие люди просят фото с семьей. Так вот оно, наконец. Наша семья состоит из пяти человек: папа, мама, я, Алдияр и Камилла. Я долгое время откладывала публикацию фотографии с семьей и заметила, что многие стали писать в личные сообщения то вроде: "А есть фото с родителями? Когда выложишь фотографию с семьей?" Поэтому сегодня я решила это сделать", – написала Азель на своей странице в Instagram.

INSTAGRAM

Украинец-альбинос стал популярной моделью. Подробности в видео:

Читайте также:
Истории людей-альбиносов: из-за своей уникальности часто становятся изгоями

Генетический альбинизм – врожденное (наследственное) полное или почти полное отсутствие пигмента меланина – пигмента кожи. Частота возникновения этого генетического явления зависит от региона. Например, в Европе лишь у одного новорожденного на 20 тысяч будет альбинизм, а в странах Африки – одного на тысячу.

Напомним, ранее "Сегодня" сделали подборку ТОП-5 самых успешных моделей-альбиносов в мире, которые доказали обществу и самим себе, что нестандартная внешность может сыграть на руку, а человеческие возможности безграничны. Кроме этого, фотограф показал гипнотизирующую красоту людей-альбиносов.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Уникальные аллигаторы-альбиносы родились в США: видео В Китае ученым впервые удалось сфотографировать редкую панду-альбиноса Невероятное животное: уникальный олень-альбинос попал на видео В Китае родились редчайшие львята-альбиносы
фото видео Казахстан альбинос аномалия
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Сырные лепешки для завтрака за 15 минут
Сырные лепешки для завтрака за 15 минут
Хачапури на сковороде: быстро и вкусно
Хачапури на сковороде: быстро и вкусно
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 08:45Fun

4 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 18:51Events

Когда Масленица в 2020 году: точная дата, история и традиции праздника

Вчера, 14:08Fun

Поза девушки в самолете удивила пассажиров: курьезное видео

Вчера, 10:30Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третьего ребенка: первое фото

Вчера, 08:35Техно

Windows 7 дали новую жизнь: операционной системе продлили поддержку

Вчера, 08:24Fun

Ученые нашли акулу возрастом 340 миллионов лет: уникальные фото

2 февраляШоу-бизнес

Только вдвоем: стало известно о совместных планах Брэда Питта и Дженнифер Энистон

2 февраляШоу-бизнес

Ксения Мишина расставила все точки над "і" в слухах о романе с Владимиром Остапчуком

2 февраляПсихология

Волшебная дата 02.02.2020: как правильно загадать желание, чтобы привлечь удачу

2 февраляПсихология

Зеркальная дата 02.02.2020: что означает и чем опасен этот день февраля

2 февраляАфиша

Памяти Кузьмы Скрябина: лучшие песни и цитаты музыканта

2 февраляТехно

Электрический внедорожник Hummer заставит Илона Маска занервничать: видео

2 февраляFun

2 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

2 февраляEvents

День сурка: смешные картинки и поздравления

2 февраляПсихология

Гороскоп на неделю 2 – 8 февраля: все знаки зодиака

1 февраляШоу-бизнес

"Запирала дверь и начинала душить": дочь Любовь Успенской рассказала, какая она на самом деле мать

Новости партнеров

Девушка Артема Шабанова сводит с ума
Девушка Артема Шабанова сводит с ума
Пышная шарлотка с яблоками на кефире в духовке
Пышная шарлотка с яблоками на кефире в духовке
Зачем класть сыр в морозилку: советы бережливых хозяек
Зачем класть сыр в морозилку: советы бережливых хозяек
Куриные грудки в сливочном соусе под сыром (рецепт)
Куриные грудки в сливочном соусе под сыром (рецепт)
Виктория Бекхэм продемонстрировала весенне-летние тренды 2020
Виктория Бекхэм продемонстрировала весенне-летние тренды 2020
Медики назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин
Медики назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин
5 модных шарфов, которые согреют тебя этой зимой
5 модных шарфов, которые согреют тебя этой зимой
Женский храп может быть сигналом опасного заболевания
Женский храп может быть сигналом опасного заболевания