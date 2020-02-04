Сестры-альбиносы поразили мир своей красотой: невероятные снимки

Между девочками разница в 12 лет, они живут в Казахстане

Девочка-альбинос из Казахстана Фото: Instagram.com/assel_kamila

Сестры-альбиносы из Казахстана очаровали мир своей красотой. Между девочками разница в 12 лет: маленькой Камилле два года, а ее старшей сестре по имени Азель – 14. "Люди удивляются, когда нас видят. Некоторые даже не знают, что такое альбинизм", – говорит Азель.

Сестры-альбиносы Фото: Instagram.com/assel_kamila Сестры-альбиносы Фото: Instagram.com/assel_kamila Сестры-альбиносы Фото: Instagram.com/assel_kamila Сестры-альбиносы Фото: Instagram.com/assel_kamila Сестры-альбиносы Фото: Instagram.com/assel_kamila Сестры-альбиносы Фото: Instagram.com/assel_kamila Сестры-альбиносы Фото: Instagram.com/assel_kamila Сестры-альбиносы Фото: Instagram.com/assel_kamila Сестры-альбиносы Фото: Instagram.com/assel_kamila Сестры-альбиносы Фото: Instagram.com/assel_kamila Сестры-альбиносы Фото: Instagram.com/assel_kamila Сестры-альбиносы Фото: Instagram.com/assel_kamila 1/12

"Многие люди просят фото с семьей. Так вот оно, наконец. Наша семья состоит из пяти человек: папа, мама, я, Алдияр и Камилла. Я долгое время откладывала публикацию фотографии с семьей и заметила, что многие стали писать в личные сообщения то вроде: "А есть фото с родителями? Когда выложишь фотографию с семьей?" Поэтому сегодня я решила это сделать", – написала Азель на своей странице в Instagram.

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Украинец-альбинос стал популярной моделью. Подробности в видео:

Генетический альбинизм – врожденное (наследственное) полное или почти полное отсутствие пигмента меланина – пигмента кожи. Частота возникновения этого генетического явления зависит от региона. Например, в Европе лишь у одного новорожденного на 20 тысяч будет альбинизм, а в странах Африки – одного на тысячу.

Напомним, ранее "Сегодня" сделали подборку ТОП-5 самых успешных моделей-альбиносов в мире, которые доказали обществу и самим себе, что нестандартная внешность может сыграть на руку, а человеческие возможности безграничны. Кроме этого, фотограф показал гипнотизирующую красоту людей-альбиносов.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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