Сеть озадачил "зависший в воздухе" самолет: интересное видео

Юзеры не смогли разобраться в происходящем на записи

Самолет в небе вызвал споры у пользователей сети. Фото: pixabay

Пользователи сети обратили внимание на видеоролик с самолетом, как бы застывшим в воздухе. Комментаторы принялись шутить про "сбои в Матрице" и нажатый стоп-кран, заодно объясняя явление сильным встречным ветром, якобы мешающим самолету лететь.

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Объяснить происходящее взялся журналист Максим Кононенко, сообщает издание Tjournal.

В своем телеграм-канале он пояснил, что ветер просто не может дуть с такой скоростью, чтобы удерживать самолет, и в действительности зрелище объясняется законами физики.

Автомобилисты, проезжающие мимо аэропорта Внуково, заметили самолет, который буквально завис на месте из-за сильного ветра. Кто-то дернул стоп-кран pic.twitter.com/RCWrCTx35j — Новости. Как есть (@nourlnews) 6 ноября 2018 г.

"Ребята, заходящий на посадку пассажирский авиалайнер летит со скоростью километров 300 в час. Чтобы ему висеть в воздухе на встречном ветру, ветер тоже должен быть 300 километров в час. Это то, что могло прийти в голову людям, которые в школе физику не учили.

А тем, которые в школе физику таки учили, должно было прийти в голову, что угловые скорости самолета и движущегося ему навстречу автомобиля относительно того дерева или столба, на который вы смотрите, одинаковы. И поэтому вам кажется, что самолет не движется относительно елки", – объяснил Максим Кононенко.

Напомним, в США пассажирский самолет совершил аварийную посадку на автостраду. Ранее из-за проблем с двигателем пассажирский самолет Аэробус А-330 авиакомпании "Delta" совершил вынужденную посадку в маленьком городке Канады.