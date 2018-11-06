Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Сеть озадачил "зависший в воздухе" самолет: интересное видео

Юзеры не смогли разобраться в происходящем на записи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:03
Самолет в небе вызвал споры у пользователей сети. Фото: pixabay
Самолет в небе вызвал споры у пользователей сети. Фото: pixabay

Пользователи сети обратили внимание на видеоролик с самолетом, как бы застывшим в воздухе. Комментаторы принялись шутить про "сбои в Матрице" и нажатый стоп-кран, заодно объясняя явление сильным встречным ветром, якобы мешающим самолету лететь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пилот посадил самолет со сломанными крыльями

Объяснить происходящее взялся журналист Максим Кононенко, сообщает издание Tjournal.

 В своем телеграм-канале он пояснил, что ветер просто не может дуть с такой скоростью, чтобы удерживать самолет, и в действительности зрелище объясняется законами физики.

"Ребята, заходящий на посадку пассажирский авиалайнер летит со скоростью километров 300 в час. Чтобы ему висеть в воздухе на встречном ветру, ветер тоже должен быть 300 километров в час. Это то, что могло прийти в голову людям, которые в школе физику не учили.

А тем, которые в школе физику таки учили, должно было прийти в голову, что угловые скорости самолета и движущегося ему навстречу автомобиля относительно того дерева или столба, на который вы смотрите, одинаковы. И поэтому вам кажется, что самолет не движется относительно елки", – объяснил Максим Кононенко.

Напомним, в США пассажирский самолет совершил аварийную посадку на автостраду. Ранее из-за проблем с двигателем пассажирский самолет Аэробус А-330 авиакомпании "Delta" совершил вынужденную посадку в маленьком городке Канады

Еще несколько материалов по теме:
В Китае в пассажирском самолете во время полета вылетело лобовое стекло В Украине на сайте объявлений продают самолет В аэропорту столицы Судана столкнулись два военных самолета: появились фото и видео Британка сняла на видео жуткого "крысочервя"
видео самолет зрелище видеоролик
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров