Сеть разозлила "слишком сексуальная" участница реалити-шоу: фото

Подвергшуюся домогательствам модель обвинили в чрезмерной красоте

Джоди Уэстон Фото: instagram.com/missjodieweston

В феврале 2019 года 26-летняя модель, участница шоу Rich Kids Go Skint Джоди Уэстон подверглась попытке изнасилования. После этого девушке начали писать комментарии о том, что она сама виновата в произошедшем, пишет Daily Mail.

Причину сексуального домогательства некоторые пользователи увидели в откровенных нарядах модели и чрезмерной сексуальности. По словам подписчиков красотки, она "выставляет напоказ свое тело".

Джоди Уэстон Фото: instagram.com/missjodieweston Джоди Уэстон Фото: instagram.com/missjodieweston Джоди Уэстон Фото: instagram.com/missjodieweston Джоди Уэстон Фото: instagram.com/missjodieweston Джоди Уэстон Фото: instagram.com/missjodieweston Джоди Уэстон Фото: instagram.com/missjodieweston Джоди Уэстон Фото: instagram.com/missjodieweston Джоди Уэстон Фото: instagram.com/missjodieweston Джоди Уэстон Фото: instagram.com/missjodieweston Джоди Уэстон Фото: instagram.com/missjodieweston 1/10

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Однако сама Уэстон связала нападение троллей в сети с участием в реалити-шоу Rich Kids Go Skint, в котором дети из богатых британских семей на время попадают в бедную семью. В программе она обвинила мать-одиночку, которая живет на пособия, в сложившейся в ее жизни ситуации. После этого ей начали писать в сети комментарии, которые никак не относились к теме шоу, в том числе, о вине в сексуальном насилии над ней.

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