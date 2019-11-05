Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Сеть разозлила "слишком сексуальная" участница реалити-шоу: фото

Подвергшуюся домогательствам модель обвинили в чрезмерной красоте

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:30
Джоди Уэстон Фото: instagram.com/missjodieweston
Джоди Уэстон
Фото: instagram.com/missjodieweston

В феврале 2019 года 26-летняя модель, участница шоу Rich Kids Go Skint Джоди Уэстон подверглась попытке изнасилования. После этого девушке начали писать комментарии о том, что она сама виновата в произошедшем, пишет Daily Mail.

Читайте также:
Как выглядит самая сексуальная девушка в мире: эксперт показал фото

Причину сексуального домогательства некоторые пользователи увидели в откровенных нарядах модели и чрезмерной сексуальности. По словам подписчиков красотки, она "выставляет напоказ свое тело".

Джоди Уэстон
Фото: instagram.com/missjodieweston
Джоди Уэстон
Фото: instagram.com/missjodieweston
Джоди Уэстон
Фото: instagram.com/missjodieweston
Джоди Уэстон
Фото: instagram.com/missjodieweston
Джоди Уэстон
Фото: instagram.com/missjodieweston
Джоди Уэстон
Фото: instagram.com/missjodieweston
Джоди Уэстон
Фото: instagram.com/missjodieweston
Джоди Уэстон
Фото: instagram.com/missjodieweston
Джоди Уэстон
Фото: instagram.com/missjodieweston
Джоди Уэстон
Фото: instagram.com/missjodieweston
1/10

Смотрите в нашем видео, как одноногая итальянская модель покорила мир:

Однако сама Уэстон связала нападение троллей в сети с участием в реалити-шоу Rich Kids Go Skint, в котором дети из богатых британских семей на время попадают в бедную семью. В программе она обвинила мать-одиночку, которая живет на пособия, в сложившейся в ее жизни ситуации. После этого ей начали писать в сети комментарии, которые никак не относились к теме шоу, в том числе, о вине в сексуальном насилии над ней.

Напомним, эксперт раскрыла 10 простых секретов женской сексуальности. Также назван тип мужской фигуры, который больше всего возбуждает женщин.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как выглядит самая сексуальная девушка в мире: эксперт показал фото Как стать более женственной: несколько простых истин В США выбрали самую сексуальную женщину мира 2019 года Сексуальная бразильская сенаторша пришла на инаугурацию и «взорвала» сеть
красота фото видео курьез сексуальность
Реклама

Новости партнеров

Незабываемо вкусный салат по-королевски
Незабываемо вкусный салат по-королевски
Драники без муки и яиц: смешиваем только картошку и лук
Драники без муки и яиц: смешиваем только картошку и лук
Пугачева практически развалилась и выглядит как старушка
Пугачева практически развалилась и выглядит как старушка
Салат «Изумительный» со свеклой и черносливом (рецепт)
Салат «Изумительный» со свеклой и черносливом (рецепт)

Популярные статьи

Вчера, 18:25Техно

"Напуганные" пользователи Windows 7 массово переходят на Windows 10

Вчера, 14:04Шоу-бизнес

Какой была Кейт Миддлтон до брака с принцем Уильямом: воспоминания друзей

Вчера, 13:01Fun

4 ноября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 12:33Шоу-бизнес

Наталья Могилевская публично призналась в любви своему избраннику

Вчера, 12:01Шоу-бизнес

Совсем другая: Даша Астафьева приняла участие в стильной фотосессии

Вчера, 11:32Шоу-бизнес

Настя Каменских показала фото с Потапом в бассейне

Вчера, 10:54Events

Новый 2020 год: чей это год по восточному гороскопу

Вчера, 10:01Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто покинул проект в одиннадцатом эфире

Вчера, 09:39Fun

Мать шокировал жест, который ребенок показал ей на УЗИ: фото

3 ноябряШоу-бизнес

Они вернулись: Наталья Могилевская и Влад Яма станцевали на паркете "Танців з зірками 2019"

3 ноябряШоу-бизнес

Тина Кароль об отношениях с Dan Balan: "Безусловно, он красавец"

3 ноябряТехно

Владельцы iPhone набрали кредитов на 10 миллиардов долларов

3 ноябряПсихология

Гороскоп на неделю 3-9 ноября: все знаки зодиака

2 ноябряEvents

Родительская суббота 2 ноября: что ни в коем случае нельзя делать

2 ноябряFun

2 ноября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

2 ноябряFood

Как испечь тыквенный пирог на кефире

Новости партнеров

Роды наложницы: Миро высказалась о появлении ребенка Решетовой
Роды наложницы: Миро высказалась о появлении ребенка Решетовой
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
«Плебеи!»: нетрезвая Лидия Вележева устроила скандал на борту
«Плебеи!»: нетрезвая Лидия Вележева устроила скандал на борту
Кекс «Зебра» на сметане для вкусного чаепития
Кекс «Зебра» на сметане для вкусного чаепития
Как Гузеева пришла играть в «Жестоком романсе» в драных джинсах?
Как Гузеева пришла играть в «Жестоком романсе» в драных джинсах?
Торт «Шоколадник» для исключительного события (рецепт)
Торт «Шоколадник» для исключительного события (рецепт)
Как сделать кабачковую икру: простой и вкусный рецепт
Как сделать кабачковую икру: простой и вкусный рецепт
Добрались до органов опеки: Асмус пожаловалась на травлю ее семьи
Добрались до органов опеки: Асмус пожаловалась на травлю ее семьи