Сеть удивили провокационные снимки сына президента

Парень любит откровенную одежду и густой макияж, как у драг-квин

Эстанислао Фернандес Фото: instagram.com/dyhzy

Пользователи сети активно обсуждают внешность и манеру одеваться сына 60-летнего президента Аргентины Альберто Фернандеса, который победил на выборах в конце октября 2019 года. Об этом пишет сайт Elcierre Digital.

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В целом Эстанислао Фернандес является типичным 24-летним представителем гик-культуры. Парень играет в видеоигры, стримя их в Twitch для 2,2 тыс. человек. Парень любит откровенную одежду и густой макияж, как у драг-квин. Среди героинь, в которых он перевоплощался, есть Малефисента, Харли Квинн, Женщина-кошка и Пикачу. К слову, сын президента не поддерживает образ постоянно: стримы он проводит в виде обычного парня, а на работу в страховую компанию надевает костюмы.

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Девушка Эстанислао, с которой он встречается два года, поддерживает увлечение парня, а отец даже гордится сыном. "Он самый лучший сын, какого я бы мог пожелать. Его косплеи такие запоминающиеся, что его приглашают на крупные фестивали, как "Комик-кон" в Нью-Йорке", – рассказывает Альберто Фернандес в комментарии для Clarin.

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