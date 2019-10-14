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Шафера и подругу невесты случайно поженили на свадьбе

Официальный документ уже отправлен в государственный реестр

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 04:58
Священник случайно поженил шафера и подругу невесты
Священник случайно поженил шафера и подругу невесты
Фото: Depositphotos

В Великобритании священник по ошибке поженил брата и подругу невесты, которые были свидетелями на свадьбе. Об этом рассказала пользовательница Reddit, отметив, что ее стране брак может быть зарегистрирован в церкви. При этом документ подписывают жених и невеста, а также свидетели, которых, как правило, двое. Регистрация может быть аннулирована по ряду причин, в том числе из-за отсутствия согласия на брак. Об этом сообщает издание The Sun.

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"Официальный документ уже отправлен в реестр рождений, браков и смертей, так что теперь мой брат женат на подруге невесты, и это чистая правда, – пишет пользовательница Reddit. – Теперь мы пытаемся с этим разобраться. В довершение всего он только за день до этого сделал предложение своей девушке".

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Как сообщается, брат девушки, имя которой не разглашается, был шафером на церемонии, и они с подружкой невесты подписали документ о регистрации брака в качестве свидетелей. Лишь после этого выяснилось, что священник перепутал имена и назвал их женихом и невестой.

Ранее "Сегодня" писали, как 49-летний Крис Мэллон из шотландской области Западный Лотиан забыл о свадьбе со своей возлюбленной после церемонии. Кроме этого, мы рассказывали, как потенциальный жених испугался свадьбы и попал на видео.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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