Шафера и подругу невесты случайно поженили на свадьбе

Официальный документ уже отправлен в государственный реестр

Священник случайно поженил шафера и подругу невесты Фото: Depositphotos

В Великобритании священник по ошибке поженил брата и подругу невесты, которые были свидетелями на свадьбе. Об этом рассказала пользовательница Reddit, отметив, что ее стране брак может быть зарегистрирован в церкви. При этом документ подписывают жених и невеста, а также свидетели, которых, как правило, двое. Регистрация может быть аннулирована по ряду причин, в том числе из-за отсутствия согласия на брак. Об этом сообщает издание The Sun.

"Официальный документ уже отправлен в реестр рождений, браков и смертей, так что теперь мой брат женат на подруге невесты, и это чистая правда, – пишет пользовательница Reddit. – Теперь мы пытаемся с этим разобраться. В довершение всего он только за день до этого сделал предложение своей девушке".

Смотрите видео: в Канаде произошел курьез с букетом невесты

Как сообщается, брат девушки, имя которой не разглашается, был шафером на церемонии, и они с подружкой невесты подписали документ о регистрации брака в качестве свидетелей. Лишь после этого выяснилось, что священник перепутал имена и назвал их женихом и невестой.

Ранее "Сегодня" писали, как 49-летний Крис Мэллон из шотландской области Западный Лотиан забыл о свадьбе со своей возлюбленной после церемонии. Кроме этого, мы рассказывали, как потенциальный жених испугался свадьбы и попал на видео.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.