Щенок чихуахуа подружился с голубем: забавные фото и видео

Снимки собаки по кличке Ланди и птицы опубликовали в Facebook

Голубь подружился с щенком чихуахуа Фото: facebook.com/LoveForMiaCleftPalateChihuahua

Щенок чихуахуа, которого зовут Ланди, подружился с голубем по кличке Герман. Фотографии играющей с собакой птицы опубликовали на странице питомника The Mia Foundation в Facebook.

"Я никогда не думал, что фотографии Ланди и Германа затронут так много людей! Почти пять миллионов человек за 24 часа! Их маленькая история распространяется по всему миру! Мы надеемся, что вам понравились наши особые животные. И спасибо также за пожертвования", – пишет администратор страницы The Mia Foundation.

О том, как собака спасла щенков и стала звездой интернета, смотрите на видеоролике ниже:

Чихуахуа попал в организацию американского города Рочестер (штат Нью-Йорк), занимающуюся спасением животных с врожденными отклонениями, в январе 2020 года. У щенка не действуют задние лапки. "Однако для голубя Германа это не имеет никакого значения. Он любит своего приятеля и так", – говорят сотрудники организации.

Напомним, приют для бездомных животных The Pet and Wildlife Rescue, который находится в канадской провинции Онтарио, опубликовал на своей странице в Facebook две фотографии собаки, которая согрела на улице пять черных котят. Кроме этого, мы рассказывали о щенке, который из-за мутации навсегда останется маленьким.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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