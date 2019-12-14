Щенок чуть не убил хозяйку, лизнув ей ногу

Женщина провела три дня в больнице, после чего вернулась домой

Женщина заразилась опасной инфекцией от щенка Фото: Berkay Gumustekin / Unsplash

В Израиле женщина заразилась опасной инфекцией от щенка. 86-летняя пострадавшая обратилась в больницу с жалобами на боль в ноге, повышенную температуру и рвоту. Оказалось, что в нее крови были обнаружены бактерии Streptococcus canis – собачьего стрептококка, которые характерны для собак и кошек. Об этом пишет журнал The Journal of Emergency Medicine.

По мнению авторов работы, пациентка могла заразиться от слюны щенка, так как на ее ступнях были трещины, позволяющие быстрее проникнуть бактерии в организм, а также понижен иммунитет из-за лекарств, которые она принимала от диабета.

О том, как собака спасла щенков и стала звездой интернета, смотрите на видеоролике ниже:

Заражение Streptococcus canis может закончиться сепсисом, воспалением легких и другими опасными осложнениями. Однако женщину удалось вылечить. Она провела три дня в больнице, после чего вернулась домой.

Напомним, как пес из-за мутации навсегда останется щенком.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.