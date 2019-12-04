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Шимпанзе поймали за стиркой футболки: забавное видео

Животное полчаса провело за чисткой одежды, утверждают сотрудники зоопарка

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:23

18-летний шимпанзе по кличке Юйхуэй из зоопарка в китайском городе Чунцин понаблюдал за действиями смотрительницы и научился стирать одежду. 29 ноября он полчаса провел за чисткой белой футболки, сообщает сайт The Sun.

На обнародованном видео показано, как шимпанзе натирает щетку мылом и стирает футболку. Когда образовалось достаточно пены, он положил в воду одежду, чтобы прополоскать ее. После этого Юйхуэй отжал футболку и положил на край валуна. Затем шимпанзе повторил процесс еще несколько раз. Все это время за ним наблюдала его сестра.

Смотрите видео: шимпанзе научилась самостоятельно убирать свою клетку

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Смотрительница пояснила, что не планировала учить примата стирке, а провела эксперимент из любопытства.

К слову, шимпанзе имеют 99% общих ДНК с людьми и являются нашими ближайшими родственниками на Земле.

Напомним, шимпанзе научили играть в "камень, ножницы, бумага". Также сообщалось, что обезьяна на Бали вцепилась девушке в грудь.

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