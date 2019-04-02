Школьник годами носил на уроки друга-инвалида

Мальчик помогает товарищу добираться до кабинетов и столовой в школе

Сюй Бинъян носит друга в школу Фото: Sichuan online

12-летний школьник Сюй Бинъян из китайского города Мэйшань (провинция Сычуань) на протяжении шести лет носил на спине друга по имени Чжан, который не может ходить из-за болезни.

"Сюй Бинъян — мой лучший друг, — говорит Чжан Цзэ. — Каждый день он учится, разговаривает и играет со мной. Я благодарен ему за то, что он каждый день так заботится обо мне". Сам Сюй утверждает, что помогать нетрудно. "Я вешу больше 40 килограммов, а Чжан Цзэ — только 25 килограммов, так что мне несложно его носить", — рассказывает он в комментарии изданию Daily Mail.

Сюй Бинъян и Чжан Цзэ познакомились в первом классе. Чжан с четырех лет страдает миастенией — нервно-мышечным заболеванием, которое вызывает патологически быструю утомляемость мышц. Из-за него он не может передвигаться самостоятельно.

Двое одноклассников, одним из которых был Сюй, предложили ему помощь. Каждый день они носили его в школу, помогали добираться до кабинетов и столовой, а после уроков вели друга домой. В третьем классе второй мальчик, помогавший Чжану, объявил, что у него нет на это времени, и Сюй остался один.

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