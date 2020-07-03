Школьники уговорили водителя автобуса стать учителем
Мужчина закончил колледж и планирует продолжить учебу в университете Фрамингема
Школьники из американского города Фрамингем, штата Массачусетс, уговорили водителя автобуса Клейтона Уорда выучиться на учителя. По словам детей, он знает много интересных исторических фактов и во время рейсов любит рассказывать истории. Об этом пишет сайт CNN.
Уорд, как и его дед и отец, работал водителем школьного автобуса. Но в 30 лет он таки прислушался к пожеланиям школьников и поступил в колледж. Днем мужчина работал, а по вечерам – писал конспекты, читал специализированные книги и учебники. По словам Уорда, совмещать работу и учебу было нелегко, но он сумел закончить колледж с высокими баллами.
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Клейтон планирует продолжить учебу в университете Фрамингема, чтобы получить степень бакалавра исторических наук и начать преподавать в школе. "Благодарен своим пассажирам, которые вдохновили меня кардинально изменить жизнь", – сказал бывший водитель автобуса.
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