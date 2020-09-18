Шнобелевская премия 2020: лауреатами стали украинские ученые, а также Путин, Трамп и Лукашенко
Прошла 30-я церемония вручения награды "за сомнительные достижения в науке"
В Гарвардском университете прошла 30-я церемония вручения Шнобелевских премий 2020 – это шуточная научная награда для авторов исследований, которые, как записано в ее уставе, "заставляют вас сначала улыбнуться, а потом задуматься".
Любопытно, что победу в области медицинского образования присудили в этом году сразу восьмерым мировым лидерам. Среди них – Дональд Трамп, Владимир Путин и Александр Лукашенко. К слову, белорусского лидера отмечают уже второй раз: в 2013 году ему досталась Шнобелевская премия мира за "запрет публичных аплодисментов" и "задержание однорукого человека за аплодисменты".
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"Награда в области медицинского образования присуждена мировым лидерам, которые использовали пандемии коронавируса, чтобы мир понял – политики имеют большее влияние на жизнь и смерть, чем ученые и врачи. Победители не могут и не будут сегодня с нами", – заявил Марк Абрахамс, создатель Шнобелевской премии.
Сюрпризом было появление в списке лауреатов и украинских ученых. Физик Иван Максимов и математик Андрей Потоцкий получили награду за изучение поведения тела червей под воздействием вибрации.
К слову, из-за пандемии коронавируса церемония в 2020 году проходила онлайн, в качестве денежного приза победителям вручали банкноту Зимбабве номиналом 10 триллионов долларов.
Смотрите полное видео вручения Шнобелевской премии 2020:
Напомним, в прошлом году вручали премии настоящее нобелевские лауреаты – Эрик Маскин, Рич Робертс и Джером Фридман.
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