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Шнобелевская премия 2020: лауреатами стали украинские ученые, а также Путин, Трамп и Лукашенко

Сегодня, 12:07

Прошла 30-я церемония вручения награды "за сомнительные достижения в науке"

В Гарвардском университете прошла 30-я церемония вручения Шнобелевских премий 2020 – это шуточная научная награда для авторов исследований, которые, как записано в ее уставе, "заставляют вас сначала улыбнуться, а потом задуматься".

Любопытно, что победу в области медицинского образования присудили в этом году сразу восьмерым мировым лидерам. Среди них – Дональд Трамп, Владимир Путин и Александр Лукашенко. К слову, белорусского лидера отмечают уже второй раз: в 2013 году ему досталась Шнобелевская премия мира за "запрет публичных аплодисментов" и "задержание однорукого человека за аплодисменты".

Детальнее смотрите в сюжете:

"Награда в области медицинского образования присуждена мировым лидерам, которые использовали пандемии коронавируса, чтобы мир понял – политики имеют большее влияние на жизнь и смерть, чем ученые и врачи. Победители не могут и не будут сегодня с нами", – заявил Марк Абрахамс, создатель Шнобелевской премии.

Сюрпризом было появление в списке лауреатов и украинских ученых. Физик Иван Максимов и математик Андрей Потоцкий получили награду за изучение поведения тела червей под воздействием вибрации.

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К слову, из-за пандемии коронавируса церемония в 2020 году проходила онлайн, в качестве денежного приза победителям вручали банкноту Зимбабве номиналом 10 триллионов долларов.

Смотрите полное видео вручения Шнобелевской премии 2020:

Напомним, в прошлом году вручали премии настоящее нобелевские лауреаты – Эрик Маскин, Рич Робертс и Джером Фридман.

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Источники: Сегодня , Improbable Research
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