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Шокирует всех: на видео раскрыли рецепт алкогольного чудо-напитка

Вкус и аромат джина меняются в зависимости от времени года, утверждают производители

Владимир Грисюк
Сегодня, 06:36
Супруги из ЮАР делают необычный джин Фото: instagram.com/unicum.spb
Супруги из ЮАР делают необычный джин
Фото: instagram.com/unicum.spb

Супруги из ЮАР доказали, что навозом можно не только удобрять поля, но и добавлять его в алкогольные напитки. Экскременты они решили добавлять в джин. Сначала эта экстремальная затея отпугивала клиентов, но затем пришлась по вкусу. Что подтолкнуло парочку к такому эксперименту, расскажет корреспондент "Сегодня" Яна Лукьянец.

Лес и Паула Энсли живут в южноафриканском курортном городке. Почти ежедневно они ходят в национальном парке, где собирают фекалии слонов. "Слоны – удивительные существа. Питаются фруктами, листьями, корой деревьев, поэтому их помет богат микроэлементы. Однажды моя жена подала идею: а почему бы не сделать на фекалиях джин?" – рассказывает производитель напитка Лес Энсли.

Идею воплотили в жизнь и открыли линию производства. Вкус и аромат джина меняются в зависимости от времени года. Экскременты слонов измельчают, промывают и просушивают. Получается вещество, похожее на специю.
Впервые услышав о таком джине, люди пробуют напиток со страхом. "Трудно было поверить, что такое возможно. Это должно стать частью африканских традиций", – утверждает посетитель заведения Ельзейб Ганнеком.

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Лес и Паула рассказывают, что из пяти мешков помета производится до четырех тысяч бутылок необычного напитка. Правда, такой "эксклюзив" стоит немало. Цена одной бутылки в пересчете на украинские деньги стартует от 700 гривен.

Напомним, британские ученые создали уникальный алкоголь, от которого утром вы не будете чувствовать себя плохо. Кроме этого, мы писали, что в прошлом году на аукционе Christie's установили мировой рекорд стоимости виски – бутылка The Macallan купили более чем за 1,5 млн долларов.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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