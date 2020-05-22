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Штраф – до тысячи евро: бабушку через суд заставили удалить фото внуков

Сегодня, 07:46

Мать детей несколько раз безрезультатно просила женщину об этом

Владимир Грисюк
Владимир Грисюк

редактор разделов Fun/Travel

Бабушку обязали удалить фотографии своих внуков, которые она разместила в Facebook и Pinterest без разрешения их родителей. Такое решение вынес суд в Нидерландах, ссылаясь на Общий регламент ЕС о защите данных (GDPR), который вступил в силу в 2018 году.

Дело оказалось в суде после того, как женщина отказалась удалить фотографии своих внуков, которые она разместила в социальных сетях. Мать детей несколько раз настойчиво просила об этом.

"Размещенные фотографии в Facebook могут распространяться и оказаться в руках третьих лиц", – говорится в решении суда.

Бабушка незаконно разместила в интернете фото внуков
Бабушка незаконно разместила в интернете фото внуков
Фото: Depositphotos

По информации издания, если бабушка не удалит фотографии детей, ей выпишут штраф – 50 евро за каждый день невыполнения решения суда до максимального штрафа в размере тысячи евро. Если она опубликует новые фото детей в будущем, она будет оштрафована на дополнительные 50 евро в день.

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"Это решение удивит многих людей, которые, вероятно, не слишком много думают, прежде чем публиковать твиты или распространять фотографии", – утверждает юрист из Decoded Legal Нейл Браун в комментарии для BBC.

Напомним, Facebook создала конкурента Zoom для помощи миллионам справиться с изоляцией. В то же время Facebook закрывает глючное приложение для Windows 10.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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