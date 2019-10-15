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Шутка покойника заставила родственников смеяться на похоронах: курьезное видео

Во время похорон ирландца из гроба внезапно донесся стук по дереву гроба и голос

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 04:58
Покойник развеселил родственников на своих похоронах
Покойник развеселил родственников на своих похоронах
Фото: Depositphotos

В Facebook-группе ветеранов вооруженных сил Ирландии появилось курьёзное видео с подписью: "Недавно нас спросили, в чем разница между военным и гражданским юмором. Это просто: он черный. Это похороны Шея Брэдли 12 октября". На ролик обратило внимание издание Daily Mail.

Смотрите видео: мужчину похоронили с автомобилем

Как сообщают авторы издания, во время похорон Шея Брэдли из гроба внезапно донесся стук по дереву гроба и голос: "Где, черт побери, я нахожусь? Выпустите меня отсюда! Здесь темно! Это что, священник? Это Шей! Я в ящике! Да не там, а здесь – перед вами! Я умер". Затем скорбящие истерически рассмеялись. После этого из могилы раздалось пение: "Я позвонил, чтобы попрощаться".

Дочь умершего мужчины Шея Андреа объяснила, что ирландец записал сообщение перед смертью. Запись воспроизвели через колонки. Она добавила, что покойный был бы очень рад, если бы узнал, сколько людей он рассмешил.

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Ветеран вооруженных сил Ирландии Шей Брэдли скончался 8 октября после продолжительной болезни.

Ранее "Сегодня" писали о жительнице ЮАР, которая "ожила" в холодильнике морга, спустя несколько часов после дорожной аварии. Кроме того, несколько лет назад в Гондурасе произошла более трагическая ситуация – 16-летняя беременная девушка пришла в себя спустя сутки после своих похорон, но умерла, пока ее пытались извлечь из могилы.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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